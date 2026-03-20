Sucesos

Ciclista agredida sexualmente en San Carlos: ‘Me quedó la mano pintada en la nalga’

Un chofer de bus fue detenido por este caso.

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Por Christian Montero
Ciclista de San Carlos, víctima de acoso sexual.
El ataque sexual ocurrió cuando la mujer circulaba por el tramo de la punta norte de la carretera entre Florencia y Ciudad Quesada. (Foto: redes social/Foto: tomada de redes sociales)







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Ciclista acosada San Carlos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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