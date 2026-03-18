Chofer de bus detenido por acoso sexual contra ciclista

El OIJ de San Carlos detuvo a un hombre de apellidos Durán Monge por presuntamente acosar sexualmente a un ciclista en ese cantón alajuelense.

Un vecino de Florencia de San Carlos fue detenido este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que una ciclista denunciara ser víctima de un presunto ataque sexual.

El imputado es un costarricense de apellidos Duran Monge, de 31 años, chofer de autobús, quien fue identificado tras un proceso de investigación y seguimiento que culminó con su captura afuera de los tribunales de San Carlos.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de este año, alrededor de la 1:55 p. m., cuando la mujer quien practicaba ciclismo de ruta en vía pública, fue víctima de presunto acoso y agresión: “Un sujeto que viajaba en motocicleta se acercó y la habría tocado en su glúteo izquierdo”, reportó la Policía Judicial.

A partir de este incidente, los agentes judiciales desplegaron un trabajo operativo constante, que incluyó análisis de información, entrevistas, decomiso de videos y labores de coordinación, hasta dar con el sospechoso y aprehenderlo.

El detenido fue remitido al Ministerio Público de San Carlos, donde será indagado y en las próximas horas presentado ante el juzgado penal de la zona para someterlo a una audiencia de medidas cautelares.