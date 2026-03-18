Sucesos

Chofer de bus detenido por acoso sexual contra ciclista

Hechos ocurrieron en febrero mientras víctima practicaba deporte

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Por Christian Montero
El OIJ de San Carlos detuvo a un hombre de apellidos Durán Monge por presuntamente acosar sexualmente a un ciclista en ese cantón alajuelense.
El OIJ de San Carlos detuvo a un hombre de apellidos Durán Monge por presuntamente acosar sexualmente a un ciclista en ese cantón alajuelense. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







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Acosador San Carlos ciclista
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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