Sucesos

Choque entre buseta y tráiler en La Garita deja un fallecido y varios heridos

Cruz Roja reporta pacientes en condición crítica y traslados a centros médicos

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Por Cristian Mora
Accidente La Garita
Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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