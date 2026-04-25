Choque entre buseta y tráiler en La Garita deja un fallecido y varios heridos

Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1.

Una colisión entre una buseta y un tráiler registrada este sábado en el sector de La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1 (carretera Bernardo Soto), dejó como saldo un hombre fallecido y varias personas heridas.

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Recope, donde unidades de emergencia se mantienen atendiendo la situación.

Unidades de rescate trabajan en la atención de personas afectadas por la colisión en la carretera Bernardo Soto. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en la escena se contabilizan siete pacientes: cinco en condición crítica, uno en condición urgente y uno en condición estable. Además, se confirmó una persona sin signos vitales en el lugar.

Según el reporte preliminar, una menor de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Niños, mientras que las otras personas están siendo llevadas a distintos centros médicos.

La Cruz Roja reportó varios pacientes en condición crítica tras el accidente ocurrido frente a Recope, en La Garita. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Para la atención del incidente se desplegaron cinco unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y una unidad de rescate.

Las autoridades mantienen el operativo en desarrollo y no han detallado, por el momento, las causas del accidente.

Cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

(Cruz Roja/Cortesía)

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