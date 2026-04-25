Sucesos

OIJ revela detalles sobre el accidente en La Garita, donde falleció el conductor de la buseta

Hombre de 57 años murió tras colisión entre buseta de excursión y tráiler en la Ruta 1

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Por Cristian Mora
Accidente en La Garita
Cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la Ruta 1. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







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Ruta 1Accidente en La Garita
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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