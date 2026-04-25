OIJ revela detalles sobre el accidente en La Garita, donde falleció el conductor de la buseta

Cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la Ruta 1.

Un hombre de apellido Mesén, de 57 años, era el conductor de la buseta de excursión que falleció este sábado tras una colisión con un tráiler en el sector de La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1 (carretera Bernardo Soto).

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Recope y fue reportado a las autoridades alrededor de las 9:41 a. m., según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fatalidad entre buseta y tráiler

De acuerdo con las versiones preliminares, el cabezal habría perdido el control e invadido el carril contrario, lo que provocó el impacto frontal contra la buseta en la que viajaba el ahora fallecido.

Producto de la colisión, el conductor murió en el sitio. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

(Cruz Roja/Cortesía)

En el incidente también se reportaron varias personas heridas. Una menor de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Niños, mientras que otros pacientes fueron llevados a distintos centros médicos.

La Cruz Roja Costarricense indicó que atendió a varias personas en la escena, algunas de ellas en condición crítica, mientras que equipos de rescate trabajaron para liberar a ocupantes atrapados dentro de la buseta.

El caso se mantiene en investigación para determinar la causa del accidente, según el OIJ.