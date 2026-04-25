Chofer de buseta de excursión muere tras colisión con tráiler en La Garita

El conductor de la buseta falleció tras la colisión ocurrida en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1.

El conductor de una buseta de excursión falleció este sábado tras una colisión con un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1 (carretera Bernardo Soto), según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Recope, donde unidades de emergencia se mantienen atendiendo a varias personas heridas.

De acuerdo con los reportes, una menor de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Niños, mientras que otros pacientes fueron llevados a distintos centros médicos.

La Cruz Roja Costarricense informó que en la escena se atendieron varios pacientes, algunos de ellos en condición crítica, tras el impacto entre los vehículos.

Al sitio se desplazaron múltiples unidades de emergencia, incluyendo equipos de rescate, que realizaron labores para liberar a personas atrapadas dentro de la buseta.

Buseta de excursión colisionó con un tráiler en La Garita; el conductor falleció en el sitio. (Cruz Roja/Cortesía)

Cuerpos de emergencia atienden una colisión entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)