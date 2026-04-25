Sucesos

Chofer de buseta de excursión muere tras colisión con tráiler en La Garita

Menor de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Niños; varias personas resultaron heridas

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Por Cristian Mora
Accidente en La Garita
El conductor de la buseta falleció tras la colisión ocurrida en La Garita de Alajuela, sobre la ruta 1. (Cruz Roja/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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