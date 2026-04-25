Sucesos

Hombre muere tras ser atacado a balazos en vía pública en San Sebastián

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado

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Por Libia Solano Meza
31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
Datos del OIJ indican que San José es la provincia más violenta. (Albert Marín.)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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