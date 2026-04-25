Hombre muere tras ser atacado a balazos en vía pública en San Sebastián

Datos del OIJ indican que San José es la provincia más violenta.

Un hombre falleció tras recibir varios impactos de arma de fuego la madrugada de este sábado en la zona de San Sebastián, en San José.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado alrededor de las 12:41 a. m.

Según el OIJ, los vecinos alertaron a las autoridades de que el hombre se encontraba en vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes ubicaron a la víctima, que aún no ha sido identificada, con impactos por proyectil de arma de fuego.

Los oficiales procedieron con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas de la muerte.

El caso se mantiene en investigación por parte de los agentes judiciales. Aún no existen personas detenidas por el caso.

En lo que va del año, Costa Rica registra 226 homicidios mientras que en el 2025 se contabilizaron 285.