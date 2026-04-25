‘Muertos’ no visibles y vías mal iluminadas: dos trampas mortales

En consonancia con el comentario de la señora Liliana Mejía, titulado “Manejar en Alajuela: sufrir por los ‘muertos’ y rezar por la suspensión”, añado que, a raíz de una de estas estructuras sin demarcación, el hijo de un amigo tuvo un serio accidente automovilístico al no ver un “muerto” camuflado con el asfalto.

Es indignante y lamentable que los responsables de algunos gobiernos locales no ejerzan su poder para eliminar estas malas prácticas. También es indignante que el Conavi aún no haya demolido los peajes en Río Segundo, como lo ordenó el señor presidente. Como mínimo, deberían señalizar y colocar cinta reflectiva en los muros de concreto. Estos muros-peajes no son visibles en horas nocturnas y de la madrugada y constituyen una amenaza de colisión mortal, como, lamentablemente, ya le sucedió a un joven.

Aunque se transite a bajas velocidades por esa zona, la falta de iluminación y de demarcación hace que sea un milagro que no se hayan presentado más colisiones serias.

Fernando E. Feoli A., Moravia

Hospital geriátrico

Completamente de acuerdo con la señora Silvia Gagneten. Es cruel y absurda la decisión de posponer hasta 2038 el urgente proyecto del nuevo hospital geriátrico, cuando solo faltan tres de las 16 expropiaciones. La población adulta mayor aumenta a pasos agigantados y es triste e inhumano que, cuando necesitemos más atención, no la podamos recibir, después de 30 o 40 años de trabajo, de pagar impuestos y de haber servido a nuestra patria.

Marjorie González, Curridaba

Plasticidad cerebral de los niños

Desde mi experiencia como maestra de primaria y estudiante de Psicología, considero que la educación en los primeros años debe ir más allá de la enseñanza tradicional. La infancia es una etapa de gran plasticidad cerebral, en la que el aprendizaje de un segundo idioma, la música y el arte manual influyen positivamente en el desarrollo cognitivo, emocional y social, fortaleciendo funciones como la atención, la memoria y la flexibilidad cognitiva.

He observado que los niños expuestos a ambientes bilingües desarrollan mayor capacidad de comunicación, adaptación y resolución de problemas. Asimismo, el arte y la música no son complementos, sino herramientas esenciales para estimular la creatividad, la expresión emocional y la confianza.

Hoy, más que nunca, debemos defender una educación integral que entienda al niño como un ser en desarrollo. Apostar por el bilingüismo, el arte y la música desde la niñez no es un lujo, sino una inversión en el futuro.

Belinda Hernández Delgado, Desamparados

Servicio de Radioterapia del Hospital México

Mi más sincero agradecimiento a todo el personal del servicio de Radioterapia del Hospital México por el trato brindado a mi hermano Mario y a cada uno de los pacientes que reciben atención. Desde el primer día, fuimos recibidos con amabilidad, respeto y humanidad, cualidades que marcaron una diferencia profunda en nuestra experiencia. La dedicación, profesionalismo y entrega que cada uno de ustedes demuestra en su labor diaria son un ejemplo de vocación y compromiso con la salud y el bienestar de los enfermos. El servicio que ofrecen es excelente en todo sentido, no solo por la calidad técnica, sino también por el calor humano. En nombre de mi familia, les reitero nuestro reconocimiento y gratitud. Ustedes no solo cumplen con su deber, sino que lo hacen con un corazón generoso que brinda esperanza y fortaleza.

Ana Vicente Sotela, San José

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