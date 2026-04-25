Cartas

‘Muertos’ no visibles y vías mal iluminadas: dos trampas mortales

El hijo de un amigo tuvo un serio accidente automovilístico al no ver un reductor de velocidad camuflado con el asfalto

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Por Redacción de La Nación

En consonancia con el comentario de la señora Liliana Mejía, titulado “Manejar en Alajuela: sufrir por los ‘muertos’ y rezar por la suspensión”, añado que, a raíz de una de estas estructuras sin demarcación, el hijo de un amigo tuvo un serio accidente automovilístico al no ver un “muerto” camuflado con el asfalto.








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