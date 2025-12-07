Choque en la ruta 32 termina en mortal vuelco de un automóvil

Un hombre perdió la vida en un accidente en la ruta 32.

Un hombre falleció la mañana de este domingo, luego de que el vehículo que conducía colisionó contra un camión de carga liviana en la ruta 32, en las cercanías de la comunidad de Iroquois, en Guácimo, Limón.

El Cuerpo de Bomberos atendió el accidente a las 10:19 a. m., con dos unidades. El bombero Alonso Sancho confirmó que, una vez que llegaron las unidades, hallaron al hombre, aún sin identificar, sin signos de vida, y realizaron una inspección por una posible fuga de combustible en el vehículo.

En apariencia, la víctima viajaba en sentido San José–Limón cuando, por razones que se desconocen, chocó contra la parte trasera del camión, perdió el control del carro y, luego de colisionar contra la barrera de la carretera, se volcó.

Por su parte, el conductor del camión, Breans Rodríguez, se dirigía con su hermano con una carga de sillones hacia Pocora, Guácimo. Al parecer, el vehículo en el que viajaba el ahora fallecido intentó adelantarlos.

Fue en ese momento cuando, se presume, perdió el control.

La mañana de este domingo se reportó también el fallecimiento de una madre de 44 años identificada como Wendy López Sánchez. La mujer perdió la vida en un violento accidente de tránsito sobre la ruta 751, en Los Llanos de Aguas Zarcas, San Carlos.

El accidente se reportó a las 4:20 a. m., aproximadamente 200 metros al norte del puente elevado sobre la ruta 4.

López, madre de dos jóvenes de 15 y 22 años, regresaba a su casa luego de la fiesta de fin de año que organizó la empresa para la que laboraba. Al finalizar la actividad, un compañero suyo, de apellido Palma, se ofreció a llevarla.