Sucesos

Choque en la ruta 32 termina en mortal vuelco de un automóvil

El accidente ocurrió en las cercanía de Iroquois, en Guácimo

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN
Un hombre perdió la vida en un accidente en la ruta 32.
Un hombre perdió la vida en un accidente en la ruta 32. (Reiner Montero/Corresponsal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidenteGuácimoLimónruta 32
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.