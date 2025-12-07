Madre que regresaba de fiesta laboral muere en violento choque

Wendy López Sánchez, de 44 años, perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo sobre la ruta 751, en Los Llanos de Aguas Zarcas, San Carlos. El accidente se reportó a las 4:20 a. m., aproximadamente 200 metros al norte del puente elevado sobre la ruta 4.

En apariencia, López, madre de dos jóvenes de 15 y 22 años, regresaba a su casa luego de la fiesta de fin de año que organizó la empresa para la que laboraba. Al finalizar la actividad, un compañero suyo, de apellido Palma, se ofreció a llevarla.

Accidente Aguas Zarcas (Edgar Chinchilla/Corresponsal)

Según relató a este medio el hombre —quien conducía un vehículo Suzuki Tracker—, giró para ingresar a la vivienda de López cuando un automóvil Hyundai que intentaba adelantarlos los impactó.

Tras la colisión, el Tracker volcó en una cuneta y la mujer salió expulsada del vehículo. La Cruz Roja de Aguas Zarcas atendió la escena y confirmó el deceso. Los socorristas atendieron a otras cuatro personas que presentaban lesiones menores y solo uno requirió traslado a un centro médico.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la recopilación de evidencia para esclarecer las circunstancias del accidente.