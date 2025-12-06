Bebé de seis meses muere en centro médico tras accidente de tránsito

Tras el accidente, la bebé fue trasladada en estado crítico, en una ambulancia de la Cruz Roja, a un centro médico en Guanacaste (imagen con fines ilustrativos). Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el fallecimiento de una bebé de seis meses, quien fue víctima de un accidente de tránsito ocurrido, la madrugada del viernes, en Cañas Dulces, Liberia.

Tras el impacto, la menor fue trasladada en ambulancia en condición crítica y murió en un centro médico luego de permanecer grave durante varias horas.

El accidente ocurrió poco antes de las 5 a. m. en la carretera Interamericana Norte. Se presume que el vehículo en el que viajaba la bebé y sus familiares colisionó contra un árbol.

A las 3:40 p. m. de este sábado, la Policía Judicial confirmó que agentes realizaban el levantamiento del cuerpo de la niña en el hospital, para luego llevarlo a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia respectiva.

El motivo del accidente, por el momento, se desconoce.