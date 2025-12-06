Video capta a conductor borracho colisionando vehículo del OIJ, tras ocho kilómetros de persecución en la ruta 32

Un automóvil recorrió al menos ocho kilómetros durante una persecución en la ruta 32, la madrugada de este sábado. Al llegar a la intersección ubicada en las cercanías de la comunidad de África, en Guácimo, colisionó contra el vehículo del Organismo de Investigación Judicial que intentaba obstruirle el paso.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1 a. m., cuando los agentes circulaban por la ruta y, al percatarse de la presencia policial, el automóvil se pasó de carril y comenzó a transitar contravía, en sentido Pocora–Guácimo.

Entonces, los oficiales de la Policía Judicial comenzaron a seguirlo.

Colisión en persecución

En apariencia, durante la persecución, el carro alcanzó hasta 150 kilómetros por hora y se lanzaba contra los vehículos que circulaban de frente. Luego de colisionar contra el carro judicial, los agentes intervinieron al conductor y confirmaron que, en apariencia, estaba en un grave estado de ebriedad.

Fuentes cercanas al caso afirmaron a La Nación que, debido a la velocidad que alcanzó el automóvil, pudo haber ocurrido una tragedia si impactaba de frente a algún otro conductor. El hombre, cuya identidad no trascendió, fue arrestado en el sitio del accidente.