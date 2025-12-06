Sucesos

Video capta a conductor borracho colisionando vehículo del OIJ, tras ocho kilómetros de persecución en la ruta 32

El conductor quedó detenido en el sitio del accidente

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN
Choque en la 32
El automóvil viajaba contra vía cuando chocó contra el vehículo judicial. (Cortesía/Cortesía)







Colisiónruta 32persecución
