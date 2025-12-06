Agente del OIJ dispara a su pareja (también oficial del OIJ)

Una riña entre dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes en apariencia son pareja, culminó con un hombre herido de bala y la mujer detenida la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2 a. m. en el distrito de Mata de Plátano, en Goicoechea.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, la mujer, identificada con el apellido Arboine, habría sacado un arma de fuego y disparado en al menos dos ocasiones contra su pareja, de apellido González.

El hombre recibió un impacto en el codo derecho y otro en la pierna izquierda, y fue trasladado a un centro médico en condición estable.

El caso, confirmó el OIJ, permanece en investigación. Por su parte, Arboine fue llevada al Ministerio Público para que allí se le determine su situación judicial.