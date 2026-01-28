Sucesos

Choque en Cartago: ‘el bus me arrastró’, relata conductor al evocar momentos de terror en Ochomogo

Un conductor afectado por el choque en Cartago narró cómo el autobús de Lumaca lo embistió y lo arrastró por la vía varios metros

Por Juan Fernando Lara Salas y Alonso Tenorio
Brandon Gutiérrez relató lo que vivió durante el accidente en la Florencio del Castillo
Brandon Jesús Gutiérrez González (camiseta amarilla), conductor afectado en el accidente de Ochomogo, relató que el autobús lo arrastró varios metros y que intentó maniobrar para no impactar a personas que estaban en una parada. (Alonso Tenorio/Cortesía)







Choque en Cartago
