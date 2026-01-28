Choque en Cartago: ‘el bus me arrastró’, relata conductor al evocar momentos de terror en Ochomogo

Brandon Jesús Gutiérrez González (camiseta amarilla), conductor afectado en el accidente de Ochomogo, relató que el autobús lo arrastró varios metros y que intentó maniobrar para no impactar a personas que estaban en una parada.

Brandon Jesús Gutiérrez González, conductor de uno de los vehículos dañados en el choque ocurrido la mañana de este miércoles en Ochomogo, relató los momentos de terror que vivió cuando un autobús de la empresa Lumaca, sin control, lo embistió y lo arrastró varios metros en plena carretera.

“Yo nada más escuché como estruendos y un golpe fuertísimo”, contó Gutiérrez, quien viajaba solo.

Al volver a ver por el retrovisor, los ruidos provenían de una escena que describe como caótica: “Vi donde pasó una grúa como espantada y después vi un vehículo que lo venía arrastrando”.

Era el autobús de Lumaca sin frenos.

Según su testimonio, el autobús siguió avanzando y, tras impactar ese vehículo, tomó rumbo hacia él. En ese momento, el conductor intentó evitar el choque, pero no lo consiguió.

“Yo lo que quise fue tratar de acelerar para que no me pegara, pero fue imposible”, recordó.

Gutiérrez explicó que el tránsito en ese punto se movía con relativa normalidad antes del impacto.

“Había mucho tránsito… pero iba muy fluido”, dijo. Sin embargo, en cuestión de segundos, sintió el golpe del autobús y su carro comenzó a ser arrastrado.

En medio del arrastre, vio que su vehículo iba directo hacia una parada de buses donde había personas.

En ese instante, afirmó, tomó una decisión desesperada para evitar una tragedia mayor: “Ahí quebré el volante para allá y para la izquierda”, dijo, al describir la maniobra con la que intentó apartarse del sitio donde estaban los peatones.

Aun así, el autobús continuó sin control y destruyó la estructura.

El conductor también describió que, después de pasar por la parada, el autobús siguió su trayectoria hacia un sector de charral y que, en medio del caos, otro vehículo pesado se vio involucrado.

“Cuando ya me quité el bus, venía un camión… ese me pegó a mí de frente y me hizo dar vueltas”, relató.

Tras el choque, Gutiérrez aseguró que permaneció en estado de shock. “Llegó gente a auxiliarme y yo del susto, no sabía ni cómo reaccionar”, recordó.

Él no supo de inmediato que había una persona fallecida en el sitio.

Gutiérrez dijo que, tras el accidente, solo presentaba molestias físicas, especialmente en la parte superior del cuerpo. “Ahorita, estoy con un fuerte dolor en la nuca y en la cabeza”, detalló.

Agregó que personal médico lo valoró en el lugar y le advirtió que, aunque en ese momento se encontraba estable, debía estar atento a síntomas posteriores.

“Me dijeron que si sentía dolores o algún malestar, que mejor fuera al hospital, por la adrenalina en el momento…”, concluyó.