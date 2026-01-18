Choque causó colapso vial en la ruta 36

Una colisión entre dos vehículos en la entrada del puente Penshurst, en la ruta 36 —que bordea la costa Caribe— ocasionó largas presas poco antes del mediodía del sábado.

El accidente ocurrió en la entrada del puente bailey, cuando dos automóviles chocaron de frente y obstruyeron el paso. Se trata de una carretera muy transitada, pues el puente atraviesa el río Estrella y comunica Bananito Sur con Cahuita.

Algunas personas atrapadas en la presa acudieron a Limón para presenciar los Juegos Deportivos Nacionales, que iniciaron el pasado martes 13 de enero y se extenderán hasta el 24 de este mismo mes.

Por el momento, no se reportan cambios en la programación de la actividad deportiva.