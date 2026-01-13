Juegos Nacionales Limón 2026: vea el calendario de competencias y horarios de transmisión de Repretel

La actividad deportiva de los Juegos Nacionales Limón 2026 empezará este martes 13 de enero, con la participación de 11 disciplinas deportivas, incluyendo el baloncesto de silla de ruedas, en el apartado de paradeportes.

Las competencias pueden seguirse a partir de las 7:45 a.m. y hasta las 6 p. m. por Repretel canal 11, que le llevarás las incidencias de los deportes de conjunto e individuales que se desarrollen durante el día.

Atletismo Copiado!

Polideportivo de Siquirres

Por Repretel Canal 11, a partir de las 10 a.m.

De 7 a.m. a 11.30 a.m. y de 1.30 p.m. a 5 p.m., 21 finales y 18 eventos de pruebas combinadas en las categorías U13, U15, U18, U20 y U23, en masculino y femenino.

Baloncesto Copiado!

Gimnasio UCR de Limón

Por Repretel Canal 11, a partir de las 3 p.m.

7 a.m. Palmares – Liberia (fem.); 9 a.m. Heredia – La Unión (fem.); 11 a.m. Limón – Esparza (masc.); 1 p.m. Grecia – Palmares (masc.); 3 p.m. San Carlos – Limón (fem); 5 p.m. San José – Alajuela (fem.); 7 p.m. Escazú -Nicoya (masc.); 9 p.m. Barva – Cartago (masc.).

Baloncesto en silla de ruedas Copiado!

Gimnasio Escuela Juan Ferraro de Guácimo

9 a.m. Puntarenas – Heredia; 1.30 p.m. Heredia – Alajuela; 6 p.m. Alajuela – Puntarenas

Balonmano Copiado!

Gimnasio CTP de Guácimo

7.30 a.m. Cartago – Tarrazú (fem.); 9 a.m. Heredia – Alajuela (masc.); 10.30 a.m. Heredia – Liberia (fem.); 12 m.d. Cartago – Matina (masc.); 2 p.m. Desamparados – Pérez Zeledón (fem.); 3.30 p.m. Liberia – Pérez Zeledón (masc.); 5 p.m. Alajuela – Matina (fem.); 6.30 p.m. La Cruz – Pococí (masc.).

Béisbol Copiado!

Estadio Big Boy de Limón

8 a.m. La Cruz – Alajuela (infantil); 2 p.m. Santo Domingo – San José (infantil); 5 p.m. Los Chiles – San José (juvenil).

Ciclismo de ruta Copiado!

Limón Centro

De 8 a.m. a 1 p.m., pruebas de critérium en las categorías infantil, prejuvenil, juvenil y sub 21, en femenino y masculino.

Futbol femenino Copiado!

Estadio Ebal Rodríguez de Guápiles

9 a.m. Pococí – Pérez Zeledón; 1 p.m. San Carlos – Nicoya; 3.30 p.m. Puntarenas – La Unión; 6 p.m. Escazú – San Rafael

Fútbol masculino Copiado!

Estadio Juan Gobán de Limón

Por Repretel Canal 11, a partir de las 8 a.m.

8 a.m. Pococí – San Ramón; 10 a.m. San José – Upala; 3 p.m. Corredores – Belén; 5 p.m. Vázquez de Coronado - Liberia.

Halterofilia Copiado!

Gimnasio de Matina

Por Repretel Canal 11, a partir de las 4:45 p.m

8 a.m. 56 kg juvenil masc.; 9.50 a.m. 44 kg juvenil fem.; 2.30 p.m. 60 kg juvenil y sub 23 masc.; 4.45 p.m. 48 kg juvenil y sub 23 fem.

Taekwondo Copiado!

Gimnasio del Polideportivo de Pococí

A partir de las 8 a.m. y hasta las 9 p.m. poomsae individual fem. y masc. y poomsae mixto; combates fem. y masc. y combates por equipos, en la categoría cadete.

Voleibol de playa Copiado!

Playa Cocles de Talamanca

Por Repretel Canal 11, a partir de las 11:30 a.m

De 8 a.m. a 3 p.m., primera jornada de la fase de grupos, en femenino y masculino