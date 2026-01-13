Juegos Nacionales Limón 2026: vea el calendario de competencias y horarios de transmisión de Repretel

La actividad deportiva de los Juegos Nacionales Limón 2026 empezará este martes 13 de enero, con la participación de 11 disciplinas deportivas, incluyendo el baloncesto de silla de ruedas, en el apartado de paradeportes.
Las competencias pueden seguirse a partir de las 7:45 a.m. y hasta las 6 p. m. por Repretel canal 11, que le llevarás las incidencias de los deportes de conjunto e individuales que se desarrollen durante el día.
Atletismo
Polideportivo de Siquirres
Por Repretel Canal 11, a partir de las 10 a.m.
De 7 a.m. a 11.30 a.m. y de 1.30 p.m. a 5 p.m., 21 finales y 18 eventos de pruebas combinadas en las categorías U13, U15, U18, U20 y U23, en masculino y femenino.
Baloncesto
Gimnasio UCR de Limón
Por Repretel Canal 11, a partir de las 3 p.m.
7 a.m. Palmares – Liberia (fem.); 9 a.m. Heredia – La Unión (fem.); 11 a.m. Limón – Esparza (masc.); 1 p.m. Grecia – Palmares (masc.); 3 p.m. San Carlos – Limón (fem); 5 p.m. San José – Alajuela (fem.); 7 p.m. Escazú -Nicoya (masc.); 9 p.m. Barva – Cartago (masc.).
Baloncesto en silla de ruedas
Gimnasio Escuela Juan Ferraro de Guácimo
9 a.m. Puntarenas – Heredia; 1.30 p.m. Heredia – Alajuela; 6 p.m. Alajuela – Puntarenas
Balonmano
Gimnasio CTP de Guácimo
7.30 a.m. Cartago – Tarrazú (fem.); 9 a.m. Heredia – Alajuela (masc.); 10.30 a.m. Heredia – Liberia (fem.); 12 m.d. Cartago – Matina (masc.); 2 p.m. Desamparados – Pérez Zeledón (fem.); 3.30 p.m. Liberia – Pérez Zeledón (masc.); 5 p.m. Alajuela – Matina (fem.); 6.30 p.m. La Cruz – Pococí (masc.).
Béisbol
Estadio Big Boy de Limón
8 a.m. La Cruz – Alajuela (infantil); 2 p.m. Santo Domingo – San José (infantil); 5 p.m. Los Chiles – San José (juvenil).
Ciclismo de ruta
Limón Centro
De 8 a.m. a 1 p.m., pruebas de critérium en las categorías infantil, prejuvenil, juvenil y sub 21, en femenino y masculino.
Futbol femenino
Estadio Ebal Rodríguez de Guápiles
9 a.m. Pococí – Pérez Zeledón; 1 p.m. San Carlos – Nicoya; 3.30 p.m. Puntarenas – La Unión; 6 p.m. Escazú – San Rafael
Fútbol masculino
Estadio Juan Gobán de Limón
Por Repretel Canal 11, a partir de las 8 a.m.
8 a.m. Pococí – San Ramón; 10 a.m. San José – Upala; 3 p.m. Corredores – Belén; 5 p.m. Vázquez de Coronado - Liberia.
Halterofilia
Gimnasio de Matina
Por Repretel Canal 11, a partir de las 4:45 p.m
8 a.m. 56 kg juvenil masc.; 9.50 a.m. 44 kg juvenil fem.; 2.30 p.m. 60 kg juvenil y sub 23 masc.; 4.45 p.m. 48 kg juvenil y sub 23 fem.
Taekwondo
Gimnasio del Polideportivo de Pococí
A partir de las 8 a.m. y hasta las 9 p.m. poomsae individual fem. y masc. y poomsae mixto; combates fem. y masc. y combates por equipos, en la categoría cadete.
Voleibol de playa
Playa Cocles de Talamanca
Por Repretel Canal 11, a partir de las 11:30 a.m
De 8 a.m. a 3 p.m., primera jornada de la fase de grupos, en femenino y masculino