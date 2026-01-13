Puro Deporte

Juegos Nacionales Limón 2026: vea el calendario de competencias y horarios de transmisión de Repretel

Los Juegos Nacionales Limón 2026 pueden seguirse por la señal de Repretel a partir de las 7:45 a.m.

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Inauguración Estadio Juan Gobán 12 de enero del 2026 Cortesía: Icoder
Los Juegos Nacionales Limón 2026 fueron inaugurados este lunes en el estadio Juan Gobán. (La Nación/Cortesía Icoder)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limón 2026Calendario de competenciasTransmision de Repretel
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.