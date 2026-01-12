Juventud nacional está de fiesta con el arranque de los Juegos Nacionales

El estadio Juan Gobán de Limón fue totalmente remozado para los Jugos Nacionales. Se le cambió la cancha sintética y la iluminación.

La fiesta de la juventud costarricense, los Juegos Deportivos Nacionales, volverá a escena este lunes 12 de enero con la inauguración de las justas de la provincia de Limón 2026.

Con la participación de 5.057 atletas, en representación de 79 comités cantonales de deportes y recreación y dos concejos de distrito, el máximo evento deportivo juvenil se dará cita en los seis cantones de la provincia: Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

El acto de inauguración se realizará a partir de la 1 p. m. en el renovado Estadio Juan Gobán, con desfile de delegaciones, actos protocolarios, juramentación a cargo del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el encendido del pebetero, que estará a cargo de la joven surfista limonense Mikela Castro Bolívar.

El evento inaugural no concluirá ahí, ya que a partir de las 6 p. m. el Estadio Juan Gobán abrirá nuevamente sus puertas para ser escenario de un espectáculo cultural, lleno de sabor y ritmo caribeño, según indicó el departamento de prensa del Icoder en un comunicado oficial.

Además de la inauguración principal, este lunes se realizará un recibimiento local en Pococí a las 5 p. m.; mientras que el martes se celebrarán actos similares en Guácimo, Siquirres y Matina, también a partir de las 5 p. m.

Las competencias de las 29 disciplinas —23 deportes convencionales y seis paradeportes— se disputarán desde este martes 13 y hasta el sábado 24 de enero. Los Juegos Nacionales 2026 incluirán, además, seis deportes de exhibición: surf, rugby, cricket, porrismo, tiro con arco y esgrima.

El estadio béisbol Big Boy de Limón luce totalmente transformado para los Juegos Nacionales que arrancan este lunes. (La Nación/Icoder)

Juegos inician competencias el martes

En la jornada inaugural de competencias, el martes 13, habrá acción en once disciplinas: taekwondo (Polideportivo de Pococí), gimnasia artística (Liceo La Rita de Pococí), voleibol de playa (Playa Cocles de Talamanca), ciclismo de ruta (carretera Limón–Talamanca), fútbol masculino (Estadio Juan Gobán de Limón) y femenino (Estadio Ebal Rodríguez de Pococí).

Asimismo, entrarán en acción el baloncesto (Gimnasio UCR de Limón), béisbol (Estadio Big Boy de Limón), balonmano (CTP de Guácimo), baloncesto en silla de ruedas (Escuela Juan Ferraro de Guácimo), halterofilia (Gimnasio de Matina) y atletismo (pista sintética de Siquirres).

Precisamente, en el atletismo se disputará la primera medalla de oro de las justas, correspondiente a la prueba de lanzamiento de disco en la categoría sub-18 femenino, que iniciará a las 7 a. m. del martes.

En ella competirán ocho jóvenes procedentes de Corredores, Santa Cruz, El Guarco, Tibás, Grecia y Cañas, quienes buscarán adjudicarse la presea dorada.

Entre las 81 delegaciones participantes, San José y Alajuela son las más numerosas, con 470 y 442 atletas, respectivamente, seguidas por Belén (247), Escazú (234) y San Carlos (214).

En el otro extremo se encuentran Río Cuarto y el Concejo de Distrito de Cóbano, con un atleta cada uno: el patinador prejuvenil Ethel Murillo Agüero y el ciclista de montaña juvenil Haswel Jafeth Campos Masís, respectivamente.

La transmisión de los diferentes eventos deportivos podrá seguirse por Repretel. Para este lunes, tanto la ceremonia de apertura como el espectáculo cultural, ambos desde el Estadio Juan Gobán de Limón, podrán observarse por Canal 11.