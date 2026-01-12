Puro Deporte

Juventud nacional está de fiesta con el arranque de los Juegos Nacionales

Los Juegos Nacionales arrancan este lunes con el acto inaugural en el estado Juan Gobán. Justas se puede ver por Grupo Repretel

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Estadio: Juan Gobán Futbol Limón 2026 11 de enero del 2026 Icoder
El estadio Juan Gobán de Limón fue totalmente remozado para los Jugos Nacionales. Se le cambió la cancha sintética y la iluminación. (La Nación/Icoder)







Juegos Nacionales Limón 2026Estadio Juan Gobán de LimónCambio de Cancha sintética
