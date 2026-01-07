Puro Deporte

La Juventus de Turín le abre la puerta a futbolista de Costa Rica para histórica pasantía

Futbolista tiene todo listo para viajar a Italia y hacer una inédita pasantía en la Juventus

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Portera Municipal Pococí Juegos Nacionales de Limpon 2026 7 de febrero del 2026 Fotografía: Jaik
Valeria Fernández tiene 17 años y es oriunda de la comunidad de Ticaban de Pococí, Guápiles. (La Nación/Fotografía: Jaik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limón 2026Valeria FernándezMunicipal Pococí
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.