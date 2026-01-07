La Juventus de Turín le abre la puerta a futbolista de Costa Rica para histórica pasantía

Valeria Fernández tiene 17 años y es oriunda de la comunidad de Ticaban de Pococí, Guápiles.

A los 14 años debutó en la Primera División del fútbol femenino y, a los 17, participó en la Copa Mundial Sub-17 de Marruecos, en octubre de 2025, donde le atajó un penal a Brasil para sellar un histórico empate 1-1.

Precisamente, su destacada actuación en la cita mundialista africana le permitirá realizar una pasantía con el equipo femenino de la Juventus de Turín, a inicios de febrero de este año, con el objetivo de buscar un contrato profesional, una oportunidad histórica para el balompié femenino en un club de tanta tradición mundial.

No obstante, antes de cruzar el Atlántico en busca de su sueño de convertirse en legionaria, la guardameta Valeria Fernández participará en los Juegos Nacionales y Paranacionales Limón 2026, que se realizarán del 12 al 24 de enero de 2026 en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

La arquera de la Selección Nacional Sub-20 defenderá el marco de su natal Pococí, cuyos partidos se disputarán en el estadio Ebal Rodríguez. Las limonenses, actuales campeonas nacionales de las justas, integran el Grupo B junto a Nicoya, Coto Brus y La Unión de Tres Ríos.

Jimmy Méndez, entrenador del equipo de Pococí, confirmó que Valeria estará con el equipo durante los Juegos Nacionales y que, de alguna manera, será una despedida para la portera, quien tras la conclusión del evento viajará a Italia.

“Valeria siempre ha tenido un gran compromiso con su cantón y representará al Comité Cantonal de Pococí. Fue elegida como la mejor jugadora del torneo de fútbol en los Juegos Nacionales 2024 y esperamos lograr el bicampeonato con un grupo muy joven, pero con experiencia”, comentó Méndez.

Valeria Fernández y su debut

El entrenador, campeón de la disciplina del fútbol en Juegos Nacionales, tanto en la rama masculina como femenina, explicó que la guardameta ha llevado un proceso formativo en el Municipal Pococí y en la Selección Nacional en divisiones menores, por lo que es sinónimo de experiencia y seguridad.

“Siempre he dicho que los dioses del fútbol han acompañado la carrera de Valeria. Ella está en el Municipal Pococí desde los 12 años y debutó a los 14 en la Primera División, luego de que se lesionaran nuestras dos porteras. Ingresó de cambio ante Dimas Escazú y Alajuelense en dos partidos consecutivos”, explicó Méndez.

El técnico agregó que en el equipo están muy satisfechos con la oportunidad que tendrá Valeria en la Juventus de Turín. Incluso, la jugadora ya cuenta con los tiquetes listos y todo está preparado para su pasantía, donde será evaluada.

“Nosotros llevamos la negociación con algunos contactos en Europa para que ella tuviera la oportunidad de mostrar sus condiciones. En un inicio será en Italia, pero también hemos explorado otras opciones. Valeria tiene grandes cualidades y esta es una oportunidad muy importante para su carrera”, aseveró Méndez.

La arquera, de 1,78 metros de estatura, inició en el fútbol en la comunidad de Ticabán, donde fue observada por visores que la recomendaron al entrenador Jimmy Méndez, quien la conoce desde hace más de cinco años.

“Ella jugaba en un equipo masculino en Ticabán. Desde que llegó le vimos grandes condiciones y mucho sacrificio. Además, es una joven con metas muy claras. No solo esperamos salir campeones nuevamente en los Juegos Nacionales, sino también que Valeria cumpla su sueño de jugar en el exterior”, concluyó Méndez.