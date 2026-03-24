Cerro de la Muerte y varias zonas del Valle Central lideran lista de temperaturas más bajas de Costa Rica este martes

El IMN reportó las temperaturas más bajas del país. Cerro de la Muerte encabezó la lista con 2,8 °C seguido por volcanes y zonas altas.

El Cerro de la Muerte registró la temperatura más baja del país la madrugada de este martes. El dato corresponde a mediciones preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El sitio alcanzó apenas 2,8 °C.

En segundo lugar se ubicó el volcán Turrialba. La estación reportó 6,6 °C. Muy cerca apareció el volcán Poás, con una mínima de 7,4 °C.

El cuarto punto más frío fue Rancho Redondo de Goicoechea. La temperatura descendió a 9,4 °C durante la madrugada.

En el quinto lugar se posicionó La Unión de Cartago. El registro marcó 9,8 °C.

La lista continuó con Patio de Agua de Coronado. En ese sector la temperatura llegó a 10,1 °C.

El sétimo sitio fue para Santiago de Paraíso. El IMN reportó una mínima de 10,9 °C.

En la octava posición se ubicó Oreamuno de Cartago. La estación indicó 11,6 °C.

El noveno lugar correspondió a Cerro Brujo. Este punto alcanzó 11,7 °C.

El décimo sitio lo ocupó Laguna de Fraijanes. La temperatura mínima fue de 11,8 °C.

Estos datos forman parte del reporte preliminar del IMN para la madrugada de este martes 24 de marzo. La entidad divulgó una lista completa con decenas de estaciones en todo el país, ordenadas según sus registros de temperatura mínima.