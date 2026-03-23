Vientos alisios y calor dominarán este martes en Costa Rica: máximas alcanzarán los 37,4 °C

El IMN pronostica calor, estabilidad y pocas lluvias este martes, con máximas de hasta 37,4 °C y chubascos aislados en el Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 24 de marzo de 2026 el país mantendrá condiciones atmosféricas estables, con ambiente cálido y escasa presencia de lluvias en la mayoría del territorio.

El reporte señala que la nubosidad se concentrará en zonas montañosas, mientras los vientos alisios soplarán de forma moderada. Estas condiciones favorecerán ráfagas ocasionales en el Pacífico Norte y sectores elevados.

Durante la tarde, el IMN anticipa chubascos aislados en el Pacífico Sur, en especial cerca de la frontera y la península de Osa. En el resto del país no se esperan precipitaciones significativas.

En el Valle Central, la madrugada iniciará despejada. La mañana y la tarde presentarán pocas nubes a nubosidad parcial. En San José se registrará una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 28,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá un día soleado con pocas nubes y viento moderado. Se estiman ráfagas ocasionales. Nicoya alcanzará una mínima de 19,4 °C y una máxima de 37,4 °C, una de las temperaturas más altas del país.

Para el Pacífico Central, el patrón será estable con cielo despejado en la madrugada y nubosidad parcial en la tarde. Quepos tendrá una mínima de 21,6 °C y una máxima de 33 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo variará entre pocas nubes y parcial nubosidad. En la tarde se presentarán chubascos aislados. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 33,5 °C.

El Caribe Norte mostrará pocas nubes durante la mayor parte del día, con nubosidad en sectores montañosos en la tarde y noche. Guápiles tendrá una mínima de 18,4 °C y una máxima de 28,9 °C.

En el Caribe Sur, predominará la nubosidad en zonas montañosas. El IMN prevé lloviznas o lluvia débil en estos sectores. Limón registrará una temperatura mínima de 19,9 °C y una máxima de 30,3 °C.

La zona norte presentará condiciones de poca nubosidad en la mañana y nubosidad dispersa en la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 27,7 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:38 a. m. y se ocultará a las 05:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.