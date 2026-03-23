Sucesos

Vientos alisios y calor dominarán este martes en Costa Rica: máximas alcanzarán los 37,4 °C

El país registrará calor intenso, nubosidad en montañas y lluvias aisladas en el Pacífico Sur durante la tarde

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Por Damián Arroyo C.
Gentío en avenida cuatro, sábado por la tarde
El IMN pronostica calor, estabilidad y pocas lluvias este martes, con máximas de hasta 37,4 °C y chubascos aislados en el Pacífico Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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