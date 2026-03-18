Sol cenital en Costa Rica: este es el momento del año para observar el fenómeno

Un experimento sencillo permite identificar el sol cenital en Costa Rica, fenómeno que ocurre en abril y provoca ausencia de sombra.

El fenómeno del sol cenital ocurre en Costa Rica durante abril y permite observar un instante en el que los objetos no proyectan sombra. Este evento se puede documentar mediante un experimento sencillo que promueve el aprendizaje sobre el movimiento solar.

El sol cenital se presentará entre el 10 y el 19 de abril en Costa Rica. El fenómeno iniciará en el extremo sur del país y avanzará progresivamente hacia el norte.

Para documentarlo, necesita utilizar materiales básicos como papel, lápiz, objetos verticales y un reloj para registrar el comportamiento de las sombras a lo largo del día. El objetivo es identificar el momento exacto en que el Sol se ubica perpendicularmente sobre un punto específico del territorio.

Sol cenital (Cortesía /Cortesía)

El procedimiento consiste en ubicar un sitio nivelado, colocar un objeto que proyecte sombra y marcar su posición con la hora correspondiente. Según la guía, es clave realizar el experimento varios días antes y después de la fecha estimada para cada región, con el fin de determinar con precisión el instante del fenómeno.

El movimiento del sol permite observar cómo las sombras se acortan progresivamente hasta desaparecer por completo durante unos segundos. Ese momento coincide con el mediodía solar, que no siempre coincide con las 12 p. m. del reloj.

Este fenómeno es exclusivo de la zona intertropical, donde los rayos solares pueden incidir en un ángulo de 90 grados. En Costa Rica ocurre dos veces al año: una en abril, cuando el fenómeno avanza de sur a norte, y otra entre agosto y principios de setiembre, cuando se desplaza en sentido contrario.

El experimento también permite comprender la posición geográfica del observador, ya que la fecha del sol cenital varía según la latitud. Este conocimiento fue utilizado por culturas antiguas para organizar calendarios y orientar construcciones.

Durante este periodo, las condiciones de radiación provocan un incremento de temperatura, especialmente en abril, cuando hay menor nubosidad. Esto explica por qué este mes figura entre los más cálidos del año en el país.

Las autoridades recomiendan tomar medidas de protección ante la radiación solar, como el uso de bloqueador, ropa adecuada y limitar la exposición durante las horas cercanas al mediodía.