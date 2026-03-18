Ciencia

Sol cenital en Costa Rica: este es el momento del año para observar el fenómeno

Un fenómeno único ocurre cada año en el país y usted puede comprobarlo desde su casa con materiales básicos y observación de sombras

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Por Silvia Ureña Corrales
15/04/2024 San José. Este lunes, minutos antes del mediodía, los rayos del sol cayeron perpendicularmente sobre nuestras cabezas y objetos –en un ángulo de 90.°– de modo que la proyección de sombra hacia los lados desapareció. Este fenómeno, conocido como sol cenital o sombra cero, se llama así porque el sol se coloca exactamente encima del cenit “es decir, la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste”, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Desde el centro de la capital, registramos el fenómeno que se dio entre las 11:30 y las 11:40 a.m. Foto: Rafael Pacheco Granados
Un experimento sencillo permite identificar el sol cenital en Costa Rica, fenómeno que ocurre en abril y provoca ausencia de sombra. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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