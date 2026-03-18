Sucesos

IMN advierte sobre fenómeno que elevará la radiación solar en Costa Rica

Conozca qué es el sol cenital, cuándo ocurre y por qué expertos recomiendan extremar medidas de protección

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Por Silvia Ureña Corrales
El fenómeno de alineación se produce durante el sol cenital, en la zona sur (Foto: Carlos Morales)
El sol cenital ocurrirá dos veces en Costa Rica y coincide con semanas de alta radiación ultravioleta, sobre todo entre marzo y abril.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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