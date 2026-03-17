Altas temperaturas y lluvias en estas zonas impactarán a Costa Rica este miércoles 18 de marzo

El clima de este miércoles será caluroso con pocas nubes en la mañana y lluvias aisladas en el Pacífico y sectores del Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 18 de marzo el país presentará condiciones típicas del mes, con ambiente caluroso y aumento de nubosidad en la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará entre despejado y con pocas nubes en la mayor parte del territorio. Este patrón favorecerá un rápido aumento de las temperaturas y una sensación térmica elevada.

Hacia la tarde, el ingreso de brisas marinas y el calentamiento matutino generarán mayor nubosidad. Este escenario aumentará la probabilidad de lluvias aisladas en el Pacífico Central y Sur. También se prevén precipitaciones de corta duración en el oeste del Valle Central y en la península de Nicoya.

En el Valle Central, la mañana iniciará con cielo mayormente despejado. En la tarde se espera nubosidad parcial con posibles lluvias breves hacia el oeste. San José registrará una temperatura entre 16,8 °C y 27,3 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables durante todo el día. Predominará el cielo despejado y el ambiente muy caluroso. Liberia tendrá una temperatura entre 21,3 °C y 35,6 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de poco a parcialmente nublado. En la tarde se presentarán lluvias en sectores montañosos. Quepos registrará una mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C.

El Pacífico Sur tendrá nubosidad variable durante el día. En la tarde se prevén lluvias aisladas y posibles tormentas eléctricas. Golfito tendrá temperaturas entre 21,3 °C y 34,1 °C.

La región del Caribe Norte presentará condiciones estables. El cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado durante toda la jornada. Guápiles registrará una temperatura entre 21,3 °C y 32,6 °C.

En el Caribe Sur, el patrón será similar, con nubosidad parcial y sin lluvias relevantes. Limón tendrá una mínima de 21,3 °C y una máxima de 32,6 °C.

La zona norte iniciará el día con pocas nubes. En la tarde habrá nubosidad parcial sin precipitaciones significativas. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 16 °C y 26,1 °C.

El IMN destaca que el calor será un elemento dominante en gran parte del país, debido a la escasa cobertura nubosa en horas de la mañana.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:41 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar será luna nueva.