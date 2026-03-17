San Mateo y Santa Cruz lideran las zonas más calientes del país este martes: estas fueron las regiones con mayor calor

Pacífico Norte lidera el calor en Costa Rica, con La Cruz, Bagaces y Liberia como los cantones más afectados.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó que varias zonas del Pacífico Norte alcanzaron las temperaturas más altas del país el 17 de marzo de 2026, con máximas de hasta 37,5 °C, según datos preliminares.

Las estaciones de Finca La Ceiba, San Mateo y Santa Cruz encabezaron la lista de registros más elevados, todas ubicadas en esa región. El comportamiento confirma el predominio de condiciones cálidas intensas en Guanacaste y zonas cercanas.

El informe detalla que más de 10 estaciones del Pacífico Norte superaron los 36 °C, lo que evidencia una concentración significativa del calor en esa región. Entre los puntos más cálidos también figuran Palo Verde, Bagaces y Palo Verde, con valores entre 36,1 °C y 37,2 °C.

En contraste, las temperaturas más bajas se registraron en zonas montañosas, especialmente en los volcanes Irazú y Turrialba, con valores de 13,6 °C y 15 °C, respectivamente. Esto refleja una marcada diferencia térmica entre regiones altas y zonas costeras.

El Valle Central presentó máximas más moderadas, en su mayoría entre 24 °C y 34 °C, mientras que el Caribe mostró temperaturas intermedias, con registros cercanos a los 30 °C en Limón.