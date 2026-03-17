Sucesos

San Mateo y Santa Cruz lideran las zonas más calientes del país este martes: estas fueron las regiones con mayor calor

Revise cómo se comportaron las temperaturas en su región este martes y compare entre cantones

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Por Silvia Ureña Corrales
Imagen muestra el calor en Costa Rica.
Pacífico Norte lidera el calor en Costa Rica, con La Cruz, Bagaces y Liberia como los cantones más afectados. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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