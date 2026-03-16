Calor y posibles lluvias aisladas marcarán el clima en Costa Rica este martes: conozca el pronóstico por regiones

Costa Rica tendrá un martes cálido con cielos entre despejados y parcialmente nublados. El IMN prevé chubascos aislados en montañas durante la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 17 de marzo el país presentará condiciones cálidas y cielos entre despejados y parcialmente nublados en la mayor parte del territorio.

El pronóstico indica la presencia de vientos alisios débiles, lo que mantendrá un ambiente caluroso durante el día. Factores locales favorecerán el desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, especialmente en sectores montañosos. En esas zonas existe la posibilidad de chubascos aislados y aguaceros de corta duración.

En términos generales, el país tendrá cielos mayormente despejados a parcialmente nublados desde la mañana hasta la noche.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con pocas nubes. Durante la tarde aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias aisladas en sectores del oeste y suroeste. En San José, la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima alcanzará 28,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones muy cálidas y cielo con pocas nubes durante gran parte del día. Liberia registrará una mínima de 20,1 °C y una máxima de 37 °C.

En el Pacífico Central, la mañana mostrará poca nubosidad. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán chubascos aislados en sectores montañosos. Quepos tendrá temperaturas entre 21,1 °C y 33 °C.

El Pacífico Sur iniciará la jornada con cielo poco nublado. En la tarde habrá nubosidad parcial y lluvias aisladas en algunas zonas. Golfito tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 34,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre pocas nubes y nubosidad parcial durante el día. Guápiles registrará una temperatura mínima de 20,5 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur tendrá cielo parcialmente nublado en gran parte de la jornada. Limón experimentará temperaturas entre 21,1 °C y 29,8 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 14,8 °C y una máxima de 28 °C.

El IMN señala que el ingreso de la brisa marina en el Pacífico favorecerá el desarrollo de nubosidad durante la tarde, lo que incrementará la probabilidad de lluvias aisladas en zonas montañosas del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:42 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 4:36 a. m. y la puesta a las 4:46 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.