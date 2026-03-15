Calor y pocas lluvias marcarán el clima en Costa Rica este lunes: temperaturas llegarán hasta 38,7 °C

Costa Rica tendrá clima estable y cálido este lunes. Nicoya llegará a 38,7 °C y el IMN prevé pocas lluvias en la mayoría de regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 16 de marzo predominarán condiciones estables en Costa Rica. El inicio de la semana presentará pocas lluvias y temperaturas cálidas en gran parte del territorio nacional.

El comentario general del IMN indica que el país mantendrá el patrón típico del mes. La debilitación de los vientos alisios durante los primeros días de la semana permitirá el desarrollo de brisas locales. Estas brisas transportarán humedad hacia sectores del Pacífico y la parte central del Valle Central desde las primeras horas del día.

Estas condiciones favorecerán un ambiente cálido y húmedo en varias regiones. El calor persistirá durante la noche en zonas bajas y áreas costeras. El IMN también prevé una probabilidad baja a moderada de chubascos aislados en montañas del Pacífico y en montañas del Caribe occidental.

En el Valle Central, la madrugada presentará pocas nubes y viento moderado. En la mañana habrá nubosidad entre pocas y parciales. La tarde tendrá cielo entre parcial y nublado. En San José la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima alcanzará 27,2 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones mayormente estables. Predominará el cielo con pocas nubes durante gran parte del día. El viento moderado persistirá en varios sectores. Nicoya registrará una temperatura mínima de 19,4 °C y una máxima de 38,7 °C, uno de los valores más altos del país.

En el Pacífico Central el día iniciará con pocas nubes. La nubosidad aumentará de forma gradual en la tarde. No se esperan lluvias significativas. En Quepos la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima llegará a 32,3 °C.

El Pacífico Sur tendrá pocas nubes en la madrugada y nubosidad parcial durante el día. El IMN prevé chubascos aislados en sectores montañosos en la tarde. Golfito registrará una mínima de 21,4 °C y una máxima de 30,5 °C.

En el Caribe Norte el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado durante la mañana. En la tarde se mantendrá la nubosidad variable. Guápiles tendrá temperaturas entre 20,5 °C y 28,9 °C.

El Caribe Sur iniciará el día con nubosidad parcial. En la tarde predominará el cielo mayormente nublado. Limón registrará una temperatura mínima de 21,3 °C y una máxima de 30,1 °C.

En la zona norte predominará el cielo con pocas nubes durante la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial en distintos sectores. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 14,4 °C y 27,1 °C.

Las condiciones cálidas serán un rasgo destacado del inicio de la semana. El IMN señala que el debilitamiento del viento favorecerá un ambiente más húmedo y caluroso en diversas regiones del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:42 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 3:54 a. m. y la puesta a las 3:55 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.