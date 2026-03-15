Sucesos

Calor y pocas lluvias marcarán el clima en Costa Rica este lunes: temperaturas llegarán hasta 38,7 °C

El IMN pronostica calor, nubosidad variable y pocas lluvias en Costa Rica este lunes 16 de marzo. Nicoya alcanzará hasta 38,7 °C y varias regiones tendrán ambiente cálido

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Por Silvia Ureña Corrales
Tomas de Dron San José
Costa Rica tendrá clima estable y cálido este lunes. Nicoya llegará a 38,7 °C y el IMN prevé pocas lluvias en la mayoría de regiones. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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