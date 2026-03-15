Sucesos

IMN prevé domingo seco y soleado en Costa Rica con temperaturas de hasta 38,6 °C

Conozca cómo estarán las temperaturas y las condiciones del tiempo en cada zona del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Atardecer con buen clima sobre San José
El domingo tendrá clima seco en Costa Rica. Nicoya alcanzará 38,6 °C y no se esperan lluvias importantes. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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