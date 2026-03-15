IMN prevé domingo seco y soleado en Costa Rica con temperaturas de hasta 38,6 °C

El domingo tendrá clima seco en Costa Rica. Nicoya alcanzará 38,6 °C y no se esperan lluvias importantes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 15 de marzo predominará un patrón de tiempo seco y estable en Costa Rica. El país tendrá cielos entre despejados y parcialmente nublados durante gran parte del día.

El informe indica que marzo mantiene su patrón climático característico. La humedad baja favorecerá cielos con poca nubosidad. Las temperaturas serán frescas en la mañana en zonas montañosas y más cálidas durante la tarde. Además, los vientos alisios perderán intensidad y no se prevén lluvias significativas.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y viento moderado. Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones. En San José la temperatura mínima será de 16,1 °C y la máxima de 26,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones muy estables. El cielo permanecerá despejado en la madrugada y la mañana. En la tarde el ambiente seguirá soleado con viento moderado. Nicoya registrará una mínima de 20,1 °C y una máxima de 38,6 °C, uno de los valores más altos del país.

En el Pacífico Central, la jornada iniciará con pocas nubes. Durante la tarde aumentará la nubosidad de forma parcial. No se anticipan lluvias importantes. Parrita tendrá temperaturas entre 17,8 °C y 32,1 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones similares. La mañana tendrá pocas nubes y la tarde presentará cielo parcialmente nublado. Golfito registrará una mínima de 21,6 °C y una máxima de 30 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y con pocas nubes durante el día. Guápiles tendrá temperaturas entre 20,6 °C y 27,7 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. Las condiciones serán estables. Limón registrará una mínima de 21,1 °C y una máxima de 30 °C.

En la zona norte, la mañana iniciará con pocas nubes y el cielo variará entre parcial y poco nublado durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 15,6 °C y 26,7 °C.

El ambiente seco dominará gran parte del territorio nacional. El IMN destaca que este escenario es típico del mes de marzo, con mañanas frescas en zonas altas y tardes cálidas en gran parte del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:43 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m.. La salida de la Luna será a las 3:10 a. m. y su ocaso a las 3:04 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.