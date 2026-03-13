¿Saldrá este sábado? Sepa si habrá vientos, lluvias o sol: conozca el pronóstico del clima por zona

El tiempo seco típico de marzo dominará Costa Rica este sábado. Nicoya llegará a 38,7 °C y no se esperan lluvias importantes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 14 de marzo predominará el tiempo seco y estable en Costa Rica. El patrón atmosférico responderá a las condiciones típicas de marzo. El país tendrá baja humedad y nubosidad entre poca y parcial durante gran parte del día.

El reporte del IMN indica que el ambiente será caluroso en varias regiones. La escasa humedad favorecerá cielos despejados o con pocas nubes. El pronóstico no señala lluvias significativas en los próximos días.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con cielo despejado y algunas ráfagas ocasionales de viento. En la mañana predominará el sol. Durante la tarde aparecerá nubosidad parcial. En la noche el cielo variará de parcialmente nublado a con pocas nubes. En San José la temperatura mínima será de 16,5 °C y la máxima alcanzará 25,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado desde la madrugada. El sol dominará la mañana con viento moderado. En la tarde habrá pocas nubes. En sectores del norte soplará viento con mayor intensidad. Nicoya registrará una mínima de 19,5 °C y una máxima de 38,7 °C, uno de los valores más altos del país.

En el Pacífico Central, el día iniciará con cielo despejado. La mañana tendrá ambiente soleado. En la tarde aparecerán nubes parciales. La noche mantendrá condiciones similares. Quepos tendrá una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 33,8 °C.

El Pacífico Sur presentará cielo despejado en la madrugada y la mañana. Durante la tarde el cielo mostrará nubosidad parcial. La noche mantendrá esa misma condición. Golfito tendrá temperaturas entre 21,7 °C y 34,4 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará de parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. En la tarde habrá pocas nubes a parcial nubosidad. En la noche persistirá la nubosidad parcial. Guápiles tendrá una mínima de 20,2 °C y una máxima de 29,9 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad parcial durante gran parte del día. Las condiciones se mantendrán estables desde la madrugada hasta la noche. En Limón la temperatura mínima será de 20,9 °C y la máxima alcanzará 30,1 °C.

En la zona norte, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. En la tarde aparecerán pocas nubes a nubosidad parcial. La noche mantendrá condiciones similares. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19,5 °C y una máxima de 27,4 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:44 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m.. La salida de la luna será a las 2:24 a. m. y la puesta a las 2:12 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.