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¿Saldrá este sábado? Sepa si habrá vientos, lluvias o sol: conozca el pronóstico del clima por zona

El IMN detalla cómo estará el tiempo este sábado en Costa Rica. Revise las condiciones previstas en cada región y conozca si el día traerá calor, viento o posibilidad de lluvia

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Por Silvia Ureña Corrales
22/11/2023 San Luis de Monteverde, Puntarenas. El sol empieza a hacerse sentir con los primeros asomos de la estación seca, en la costa del pacífico. El buen clima se hará presente durante los últimos días del año.
El tiempo seco típico de marzo dominará Costa Rica este sábado. Nicoya llegará a 38,7 °C y no se esperan lluvias importantes. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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