Zonas más frías de Costa Rica sorprendieron esta madrugada: varias están en el Valle Central

IMN reportó las temperaturas más frías del país. Cerro de la Muerte encabezó la lista y varias zonas del Valle Central destacaron

La madrugada de este miércoles 25 de marzo dejó temperaturas bajas en distintas regiones del país, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Varias de las zonas más frías se ubicaron en el Valle Central.

El registro más bajo se dio en Cerro de la Muerte donde el termómetro marcó 3,6 °C. Le siguió el volcán Turrialba con 5,8 °C.

En la tercera posición apareció el volcán Poás con una temperatura mínima de 7,7 °C.

El Valle Central destacó en la lista de los puntos más fríos. En Rancho Redondo de Goicoechea se reportaron 10,9 °C. En Laguna Fraijanes la mínima fue de 11,6 °C. Patio de Agua Coronado registró 11,7 °C.

También figuraron otras localidades de esta región. La Unión, en Cartago, alcanzó 11,8 °C. En Santiago de Paraíso se reportaron 12,5 °C. Ochomogo, también en Cartago, registró 12,9 °C.

El décimo lugar lo compartió Barrancas de El Guarco, con una temperatura mínima de 12,9 °C.

Estos datos reflejan que, aunque las zonas altas del país lideran los registros más bajos, el Valle Central mantuvo una presencia importante entre los sitios con menor temperatura durante la madrugada.

El IMN divulgó una lista más amplia con estaciones en todo el país, donde se detallan otras localidades con temperaturas superiores a estos valores, pero que también evidencian condiciones frescas en distintas regiones.