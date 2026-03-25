Sucesos

Zonas más frías de Costa Rica sorprendieron esta madrugada: varias están en el Valle Central

Datos del IMN ubican al Valle Central entre las regiones con temperaturas más bajas durante la madrugada de este miércoles

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Por Damián Arroyo C.
IMN reportó las temperaturas más frías del país. Cerro de la Muerte encabezó la lista y varias zonas del Valle Central destacaron (Alonso Tenorio)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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