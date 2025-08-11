Sucesos

Celso Gamboa al finalizar juicio por tráfico de influencias: ‘Faltarle el respeto al tribunal es pedirle que me sentencie’

Este lunes concluyó el juicio contra Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya. Sentencia se conocerá el próximo miércoles

Por Christian Montero

El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública fijó para las tres de la tarde del miércoles 13 de agosto, la lectura del por tanto del juicio por tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José, Johnny Araya.








