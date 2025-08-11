Celso Gamboa al finalizar juicio por tráfico de influencias: ‘Faltarle el respeto al tribunal es pedirle que me sentencie’

El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública fijó para las tres de la tarde del miércoles 13 de agosto, la lectura del por tanto del juicio por tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José, Johnny Araya.

Este lunes, el abogado Francisco Dall’Anase, quien representa a Smith en la parte civil, completó sus conclusiones en las que pidió rechazar el reclamo que solicita la Procuraduría por ¢15 millones contra la exfuncionaria y que sea absuelta por certeza.

Antes de declarar el cierre del debate, los imputados declararon, Gamboa pidió la absolutoria por certeza y se refirió al proceso de extradición que enfrenta: “Faltarle el respeto al tribunal es venir a pedirle que me sentencie, yo ahora tengo un problema diferente que estoy seguro voy a resolver extraditado o no y con las consecuencias a las que me enfrento ante el tribunal Penal de San José, que está haciendo lo que quiere con mi causa, pero no importa, no es de resorte de este tribunal” expresó el extraditable.

Gamboa dijo que la petición de ser absuelto por certeza obedece a su convicción de que nunca cometió el delito de tráfico de influencias y por su deseo de limpiar su nombre ante las personas que lo conocieron como funcionario judicial.

“Debo insistir en que me absuelvan por certeza, porque no soy responsable de ningún hecho punible en la conducta acusada por el Ministerio Público, lo pido con vehemencia. Hubiera sido para algunos más conveniente que me sentenciaran para no ir a los Estados Unidos, pero no es lo que quiero, no quiero lástima, no quiero clemencia y no quiero aprovecharme de algún tipo de estrategia para retrasar lo que inminentemente se viene. Yo tengo que hacer frente a mi destino cuanto antes y resolver mis problemas cuanto antes”, dijo.

El exministro de seguridad y exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), finalizó con un mensaje hacia los coacusados:

“No tiene que dar vergüenza que mi nombre aparezca a la par de alguien en la portada de La Nación. Este partido se está jugando en su primer tiempo, falta el segundo tiempo y todavía yo no he sacado mis cartas” dijo Gamboa.

El supuesto tráfico de influencias, acusado por la Fiscalía y que se discute en este debate, habría ocurrido en enero del 2016,cuando presuntamente Gamboa y Smith habrían influido para que el nombre de Araya fuera retirado de ese caso en el sistema de gestión interna, con el fin de que el político presentara su nombre libre de cuestionamientos previo a las elecciones municipales de ese año.

Declaraciones de Araya y Smith

Antes de la declaración de Gamboa, Johnny Araya también dirigió unas palabras a los jueces, a quienes pidió que lo absuelvan por certeza.

“Me debieron de haber sacado de la causa desde el principio, no había ninguna razón si ya lo había demostrado el OIJ, si ya lo había solicitado la fiscal, me tenían como imputado y yo sabía que esa categoría no la tenía”, dijo Araya, quien reprochó a este medio las publicaciones y cobertura del caso: “Este juicio tuvo como detonante un titular de La Nación: la Fiscalía borró de expediente judicial a Johnny Araya y me parece que ese detonante fue compadre hablado con las más altas autoridades del Ministerio Público de ese momento ahí hubo un, ponerse de acuerdo, para sacar esa temeraria noticia absolutamente falsa”, aseveró el exalcalde.

Con voz entrecortada, Berenice Smith dijo que este proceso le provocó un daño irreparable en lo emocional, económico, familiar y profesional, por eso insistió en su inocencia.

“Es un yugo pesado que he llevado sobre mis hombros que de alguna manera nos unió como familia, afrontar cada desafío económico, emocional y de salud que se nos iba presentando pero ciertamente lo más lamentable de todo esto, es escuchar que la actuación mía ocasionó un daño social, no entiendo de donde se deriva semejante daño social” argumentó Smith.