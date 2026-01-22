Celso Gamboa abrazó a su hermana y ‘hubo un tono de despedida’, afirma abogado tras resolución que acelera posible extradición

Natalia Gamboa y Celso Gamboa, en una foto de archivo en el 2020.

Al concluir este miércoles una audiencia en el Tribunal Penal de Goicoechea, el extraditable Celso Gamboa se abrazó con su hermana y abogada, Natalia Gamboa, y también intercambió palabras con su defensor, Michael Castillo, gesto que este último calificó como una “despedida”.

El gesto ocurrió pocos minutos después de que los jueces acogieran un criterio de oportunidad planteado por la Fiscalía, que permitió separar a Gamboa del último juicio que tenía pendiente en Costa Rica. Dicha medida aceleraría su proceso de extradición a Estados Unidos, donde debe enfrentar una acusación por delitos asociados a narcotráfico.

"Podríamos hablar de que hubo un tono ahí de despedida en ese gesto del final. Un tono de agradecimiento, no podríamos hablar de despedida porque todavía no se ha resuelto de manera firme la solicitud de extradición. Es un tema de agradecimiento por todo lo que se ha venido haciendo (...) un agradecimiento porque todavía no podíamos definir si él se va a ir o no", dijo Castillo.

Esta mañana, el Tribunal Penal de Goicoechea acogió el criterio de oportunidad planteado por la Fiscalía y separó a Gamboa del juicio que enfrentaba por presunto cohecho propio, en el que también figuran como imputados el empresario Juan Carlos Bolaños y su primo, Javier Rojas.

Con esa resolución, el exmagistrado ya no tiene causas pendientes en Costa Rica que impidan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico, y solo está a la espera de lo que determine el Tribunal Penal de Apelación.

Si el recurso es rechazado, se iniciarían los procedimientos para extraditar a Gamboa.

Bolaños y Rojas, en tanto, continuarán sometidos a juicio por el viaje a Panamá que presuntamente ofrecieron a Gamboa como dádiva, con el fin de que el entonces magistrado de la Sala Tercera no se inhibiera de conocer la solicitud de desestimación de una causa contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Walter Céspedes Salazar, por un supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario del cemento chino.

¿Cuándo se resolvería esa apelación?

Castillo explicó que el plazo para emitir la resolución sobre la apelación presentada por Gamboa venció el pasado 13 de enero; no obstante, aclaró que se trata de un plazo de carácter ordenatorio y no perentorio.

Michael Castillo, abogado de Celso Gamboa. (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)

Esto implica que su eventual incumplimiento no conlleva consecuencias legales.

Consultado sobre si cree que los tribunales están esperando que concluya el proceso electoral para resolver la extradición, dijo: “No creemos que esto sea un tema político. Confiamos plenamente en la honestidad del tribunal, que está resolviendo la solicitud de apelación y no creemos que sea un tema político, simplemente se están tomando el tiempo para analizar punto por punto”, finalizó.