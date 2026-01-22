Sucesos

Celso Gamboa abrazó a su hermana y ‘hubo un tono de despedida’, afirma abogado tras resolución que acelera posible extradición

Tras decisión del Tribunal Penal de Goicoechea, Gamboa ya no tiene causas pendientes en Costa Rica que impidan su posible extradición a Estados Unidos

Por Sebastián Sánchez
22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Natalia Gamboa y Celso Gamboa, en una foto de archivo en el 2020. (Jose Cordero)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

