Apuran extradición: Tribunal acepta solicitud de Fiscalía y separa a Celso Gamboa de último juicio pendiente por viaje a Panamá

Celso Gamboa fue separado de la causa para enfrentar su extradición a Estados Unidos.

El Tribunal Penal de Goicoechea acogió la solicitud de criterio de oportunidad de la Fiscalía y separó al exmagistrado Celso Gamboa del juicio que enfrenta por presunto cohecho propio junto al empresario Juan Carlos Bolaños y su primo, Javier Rojas.

La mañana de este miércoles, los jueces expusieron fallos de Sala Constitucional que avalan que el Ministerio Público presentara la solicitud justo antes del juicio, y no en audiencia preliminar como lo indica el Código Procesal Penal.

Según argumentó el fiscal Christopher Moreno, el plazo establecido es ordenatorio y no perentorio, es decir, que el incumplimiento del plazo no implica la suspensión del acto.

De esta forma, Gamboa ya no tiene causas pendientes en Costa Rica que impidan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico, y solo está a la espera de lo que determine el Tribunal Penal de Apelación.

En caso de que su apelación sea rechazada, iniciarían los trámites migratorios entre el gobierno estadounidense y el de Costa Rica, indicó el abogado de Gamboa, Michael Castillo.

Bolaños y Rojas, por su parte, continuarán en el juicio por el viaje a Panamá ofrecido a Gamboa, como supuesta dádiva, para que el entonces magistrado de Sala Tercera no se inhibiera de resolver la solicitud de desestimación de una causa contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes Salazar, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor del empresario de cemento chino.