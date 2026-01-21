Sucesos

Apuran extradición: Tribunal acepta solicitud de Fiscalía y separa a Celso Gamboa de último juicio pendiente por viaje a Panamá

Exmagistrado Celso Gamboa ya no tiene causas pendientes en Costa Rica que impidan su extradición a Estados Unidos

Por Yeryis Salas
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Celso Gamboa fue separado de la causa para enfrentar su extradición a Estados Unidos.







