Caso Venus 2.0: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hija de alias Gato y medidas alternas para otros detenidos

Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó al Juzgado Penal imponer prisión preventiva contra cuatro personas detenidas como sospechosas de legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

Entre ellas figura una mujer de apellidos Álvarez Jiménez, hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, quien figuró como extraditable por presunta legitimación de capitales.

La solicitud se realizó este miércoles en una audiencia que inició a las 2 p. m. El Ministerio Público pidió esta misma medida contra sujetos identificados como Guzmán Corrales, Espinoza Esquivel y Fernández Torrentes.

Adicionalmente, el ente fiscal solicitó que se imponga firma periódica e impedimento de salida del país a dos personas más, de apellidos Álvarez Alfaro y Sánchez Coto.

Todos los sospechosos quedaron detenidos el martes 10 de marzo, tras cinco allanamientos ejecutados en viviendas en La Unión, San Pablo de Heredia, Curridabat, Upala y Liberia, además del registro de una propiedad en Junquillal, en Santa Cruz de Guanacaste.

El caso Venus 2.0 surgió tras decomisos de cocaína oculta en piezas de madera exportadas hacia Hamburgo, Alemania, y Países Bajos.

De acuerdo con la pesquisa, la organización presuntamente colaboraba con otra estructura criminal también denominada “Venus”, mediante la adquisición de bienes inmuebles que habrían sido utilizados para el resguardo de drogas y dinero en efectivo.

Alias Gato fue detenido en junio del 2025 junto a nueve personas más como presunto miembro de este aparente grupo criminal.

Sobre la banda desarticulada el martes, la Fiscalía presume que uno de los imputados, notario de profesión, brindaba apoyo en la adquisición de propiedades, así como asesoría y logística para facilitar el funcionamiento de la organización.

Por esa razón, la investigación se denominó Venus 2.0. y se tramita en el expediente 23-000191-0042-PE.

Durante los allanamientos que llevaron a las aprehensiones, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, computadoras, documentación relacionada con sociedades vinculadas a los investigados, comprobantes de depósitos de dinero en efectivo, un arma de fuego y al menos cuatro vehículos.