Sucesos

Caso Venus 2.0: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hija de alias Gato y medidas alternas para otros detenidos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a seis presuntos miembros de la organización criminal el martes 10 de marzo

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias. (OIJ/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Venus 2.0medidas cautelaresFiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución PatrimonialJuzgado Penal
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.