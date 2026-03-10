Caen 14 sospechosos de lavado de dinero en operativos Venus 2.0 y Estrategia: Esto decomisó el OIJ

Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.

Un autobús, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos forman parte de los bienes decomisados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante los operativos Venus 2.0 y Estrategia, que este martes dejan hasta el momento 14 personas detenidas.

Las acciones policiales contemplaron 20 allanamientos en distintas zonas del país, como parte de investigaciones por presunta legitimación de capitales vinculada con el narcotráfico.

OIJ realiza 20 allanamientos en seis provincias

Caso Venus 2.0: capturan a hija de extraditable

La investigación conocida como Venus 2.0 surgió tras el decomiso de cocaína oculta en piezas de madera que fueron exportadas hacia Hamburgo, en Alemania, y Países Bajos.

El director del OIJ, Michael Soto Rojas, indicó que las autoridades también analizan si esta estructura estaría relacionada con un decomiso reciente de droga realizado en Hong Kong.

Por este caso, la Policía Judicial reporta cinco personas detenidas, de un total de seis que pretenden capturar.

Entre ellas figura una mujer de apellido Álvarez, de 24 años, hija de Jonathan Álvarez, quien fue capturado en 2025 en una investigación por legitimación de capitales y figuraba como extraditable por narcotráfico. Sin embargo, posteriormente un tribunal penal rechazó el proceso de extradición.

Según las autoridades estadounidenses, Jonathan habría actuado como un operador logístico, encargado de recibir y almacenar cargamentos de cocaína en Costa Rica y coordinar su traslado hacia Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Las pesquisas también lo vincularon con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.

Además de la mujer de apellido Álvarez, los detenidos en este caso son:

Hombre de apellido Espinoza , de 54 años.

, de 54 años. Hombre de apellido Sánchez , de 47 años.

, de 47 años. Hombre de apellido Guzmán , de 30 años.

, de 30 años. Hombre de apellido Fernández, de 51 años.

OIJ realizó 20 allanamientos este martes 10 de marzo. (OIJ/OIJ)

Caso Estrategia: investigan red familiar por lavado de dinero

El segundo expediente, denominado Estrategia, tiene como principal sospechoso a un hombre de apellidos Rojas Barquero, señalado por las autoridades como el cabecilla del grupo.

De acuerdo con Soto, dentro de esta estructura también figuran su madre, dos hermanos y un hijo, además de otras personas presuntamente vinculadas con la legitimación de capitales.

Las autoridades estiman que el dinero presuntamente lavado por este grupo asciende a ¢4.500 millones.

En este caso se reportan nueve personas detenidas:

Hombre de apellido Rojas, de 46 años.

Hombre de apellido Rojas, de 40 años.

Hombre de apellido Rojas, de 27 años.

Hombre de apellido Campos, de 36 años.

Hombre de apellido Solís, de 33 años.

Hombre de apellido Solís, de 74 años.

Hombre de apellido Campos, de 39 años.

Mujer de apellido Rojas, de 50 años.

Mujer de apellido Barquero, de 77 años.

OIJ realizó 20 allanamientos este martes 10 de marzo. 14 sospechosos fueron detenidos. (OIJ/OIJ)

Allanamientos en seis provincias

Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. de este martes 10 de marzo y se desarrollan en distintas zonas del país:

San José: Curridabat, Desamparados y Santa Ana

Curridabat, Desamparados y Santa Ana Alajuela: La Guácima y San Rafael.

La Guácima y San Rafael. Cartago: La Unión.

La Unión. Heredia: San Pablo.

San Pablo. Guanacaste: Liberia y Santa Cruz.

Liberia y Santa Cruz. Puntarenas: Osa, Barranca, El Roble y Golfito.

De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones comenzaron en agosto de 2023, tras recibir información confidencial que alertaba sobre posibles actividades de lavado de dinero.

OIJ realizó 20 allanamientos este martes 10 de marzo. Esto forma parte de los decomisos. (OIJ/OIJ)

A partir de las diligencias, los agentes detectaron un crecimiento significativo en los bienes y el patrimonio de los sospechosos, lo que motivó el despliegue de los operativos.

OIJ realizó 20 allanamientos este martes 10 de marzo. Esto es parte de los decomisos. (OIJ /OIJ)

Dentro de los objetivos de las autoridades judiciales están vehículos de lujo, propiedades en un condominio, un hotel en Golfito, una empresa de maquinaria pesada y una compañía de transporte de turismo internacional, ya que estarían vinculadas con el lavado de dinero.