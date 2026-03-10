Sucesos

Caen 14 sospechosos de lavado de dinero en operativos Venus 2.0 y Estrategia: Esto decomisó el OIJ

Entre los capturados figuran familiares de un presunto cabecilla y la hija de Jonathan Álvarez, solicitado por la DEA en 2025.

Por Yucsiany Salazar
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias. (OIJ/Captura de pantalla)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

