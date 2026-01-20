Sucesos

Caso Traición: OIJ busca a diez prófugos relacionados con el cartel del Caribe Sur

Autoridades piden denunciarlos a línea: 800-8000-645.

Por Christian Montero
El OIJ pide ayuda para ubicar a estos diez hombres relacionados con el cartel del Caribe Sur.
El OIJ pide ayuda para ubicar a estos diez hombres relacionados con el cartel del Caribe Sur. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







Caso Traicióncartel Caribe Sur
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

