Caso Traición: OIJ busca a diez prófugos relacionados con el cartel del Caribe Sur

El OIJ pide ayuda para ubicar a estos diez hombres relacionados con el cartel del Caribe Sur.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dio a conocer las identidades de los diez miembros del cartel del Caribe Sur que permanecen en fuga tras la ejecución de 39 allanamientos por el caso Traición en noviembre del año pasado.

Cinco de los requeridos por la justicia son: José Daniel Paz Navarro, Jean Carlos Quesada Quiel, Hamon Cuthbert Shegrain, Edilson Castrillo Rodríguez y Orlando Queizon Angulo Prieto.

La lista se complementa con los prófugos Aaron Erick Grijalba Joseph, Wilmer Martín Blandón Zamora, Pedro Pablo Umaña Morales, Clinton Jeff McField Tucker y Juan Gerardo Mena Rodríguez.

“Todavía faltan personas por detener, por lo que hacemos esta difusión para pedirle a todos los ciudadanos costarricenses que si tienen alguna información sobre estos sujetos, por favor comunicarse a la línea confidencial”, explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Estos sujetos son sospechosos de delitos como tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio ya que según las autoridades judiciales integran el primer cartel desarticulado en Costa Rica, cuyos líderes son los hermanos extraditables Luis y Jordie Picado Grijalba, alias Shock y Noni a quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes.

Si tiene información que permita la captura de esos fugitivos, debe llamar al 800-8000-645, que es el Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ en donde le garantizan absoluta discresión. También puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.