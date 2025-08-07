Sucesos

Caso Pana: Juez impone prisión preventiva a red de presunto lavado que amasó ¢1.000 millones

La medida cautelar se impuso a sospechosos por tráfico de drogas y legitimación de capitales tras operativos recientes en la zona sur del país

Por Damián Arroyo C.
Un total de 22 allanamientos en diferentes partes de Puerto Jiménez, Buenos Aires y Pérez Zeledón, pretende detener a 9 personas, quienes figuran como sospechosos de los aparentes delitos de Tráfico Internacional de Drogas y Legitimación de Capitales.
Prisión preventiva para cinco implicados en caso Pana, tras decomisos de bienes, dinero y drogas en la zona sur del país. (OIJ/Cortesía)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

