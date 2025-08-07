Caso Pana: Juez impone prisión preventiva a red de presunto lavado que amasó ¢1.000 millones

Prisión preventiva para cinco implicados en caso Pana, tras decomisos de bienes, dinero y drogas en la zona sur del país.

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) ordenó un año de prisión preventiva contra cinco personas investigadas por tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Todas estas personas están vinculadas al caso Pana, donde se investiga una organización que acumuló bienes valorados en ¢1.000 millones entre 2021 y 2025.

Los imputados, de apellidos Sánchez, Esquivel, Sandí, Esquivel y Mora fueron detenidos la semana anterior tras un amplio operativo policial en Pérez Zeledón, Puerto Jiménez y Buenos Aires de Puntarenas. El Ministerio Público les atribuye formar parte de una estructura dedicada al tráfico de cocaína por vías terrestres y marítimas desde la zona sur hacia Estados Unidos.

Entre los detenidos destacan Sánchez González, alias Pana, señalado como líder del grupo, y su esposa Mora Méndez, abogada de 31 años. Ambos fueron capturados en una propiedad de lujo en General Viejo, en Pérez Zeledón. Se casaron en noviembre de 2024 y no tienen hijos.

La banda habría utilizado al menos seis negocios para legitimar las ganancias del narcotráfico: ventas de celulares, un aserradero, una farmacia, una venta de vehículos usados, además de la comercialización de ganado vacuno y caballos de exhibición.

Durante los 22 allanamientos realizados el 29 de julio, las autoridades detuvieron también a un oficial de Tránsito, una funcionaria del OIJ y otras cuatro personas relacionadas como socios comerciales o parejas sentimentales de los líderes. Según la Fiscalía, los funcionarios públicos formaban parte de la estructura de seguridad del grupo, al realizar acciones de espionaje y control en carretera para proteger a la organización.

Entre los bienes incautados destacan 322 cabezas de ganado, siete caballos, ¢141,8 millones en efectivo, $889, seis automóviles, un cuadraciclo, municiones, equipo electrónico y un dron. Además, en agosto de 2024, ya se les habían decomisado cuatro kilos de cocaína y ¢35 millones.

Las medidas cautelares dictadas por el Juzgado se mantendrán hasta el 29 de julio del 2026.

