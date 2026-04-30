Sucesos

Caso Pamela Royo: estas son las medidas cautelares contra los tres sospechosos de asesinato

Asesinato ocurrió en junio del 2024 en Turrialba. Este 28 de abril el OIJ detuvo a las tres personas vinculadas con el homicidio

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Por Sebastián Sánchez
Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales
Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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