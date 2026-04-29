Sucesos

Pamela Royo habría sido decapitada por oponerse a vender droga para proveedor de alias Diablo

Agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron este martes a tres personas vinculadas con el homicidio

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales
Pamela Alejandra Royo Solano, fue la víctima de un violento homicidio en Turrialba.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pamela RoyoOIJTurrialbadecapitada
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.