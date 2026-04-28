Crímenes

OIJ detuvo a pareja de hermanos sospechosos de decapitar a mujer en Turrialba

Policía Judicial ejecutó allanamientos esta mañana.

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Por Christian Montero
Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales
Pamela Alejandra Royo Solano, de 40 años, fue asesinada el 2 de junio de 2024, en el barrio Carmen Lyra de Turrialba, Cartago. El OIJ detuvo este martes a una pareja sospechosa de participar en ese crimen.







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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