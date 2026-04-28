OIJ detuvo a pareja de hermanos sospechosos de decapitar a mujer en Turrialba

Pamela Alejandra Royo Solano, de 40 años, fue asesinada el 2 de junio de 2024, en el barrio Carmen Lyra de Turrialba, Cartago. El OIJ detuvo este martes a una pareja sospechosa de participar en ese crimen.

Una pareja de hermanos, quienes habrían decapitado a Pamela Royo y lanzaron sus restos a una zona boscosa, fueron detenidos este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba.

Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2024 en el barrio Carmen Lyra en la comunidad de los Laureles. En ese mismo sitio fue detenida una joven de 19 años y un hermano de 34, ambos de apellido Marín, como presuntos autores del atroz crimen.

Dos menores de edad quienes estaban recluidos por otro delito, también son vinculados en este proceso según informó el director interino del OIJ, Michael Soto.

El atroz crimen de Pamela Royo, habría sido motivado por un ajuste de cuentas relacionado con drogas. El OIJ decomisó a los sospechosos del asesinato varias dosis de crack y marihuana. (Foto: /Foto: cortesía OIJ)

El asesinato de Royo, de 40 años y quien tenía dos hijos, trascendió cuando los sospechosos lanzaron la cabeza de la víctima en el corredor de una vivienda. Horas despúes el cuerpo fue ubicado en una zona boscosa que colinda con un parque infantil.

Soto detalló que la principal hipótesis sobre el móvil del crimen se relaciona con un ajuste de cuentas por drogas, “alguna disputa territorial, recordemos que para ese momento en Turrialba se venían dando una cantidad importante de homicidios, un año bastante difícil y presumimos que la situación podría tener que ver con el tema”.

El jefe policial enfatizó la crueldad con que atacaron a la mujer, “sin duda alguna es un acto muy atroz, es una especie de mensaje que un grupo quizás quería darle al otro”, dijo Soto, para quien el hecho de desmembrar a la ofendida “en un lugar simbólico, puede tener algún tipo de significado por la disputa de territorios”.

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El director interino calificó el caso como “una investigación importante, muy detallada”, que culminó tras casi dos años de diligencias, “de un crimen bastante atroz, muy particular y que ocurre en pocas ocasiones en el país, como es la decapitación de esta femenina”.

Tras los allanamientos de este martes la Policía Judicial decomisó crack y marihuana, así como dinero en efectivo.

Agentes judiciales y de la fiscalía de Turrialba incautaron en la vivienda de una pareja de hermanos, sospechosos del crimen de Pamela Royo, varias dosis de droga y dinero en efectivo. (Foto: /Foto: cortesía OIJ)

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