Caso Nexus 2.0: OIJ revela clave para evitar estafas bancarias y expone modus operandi de la banda

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó el modo de operar de las estafas digitales y pidió a los usuarios ejecutar un protocolo simple para resguardarse, el cual detalló.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó este viernes una advertencia directa a la ciudadanía para reducir el riesgo de estafas informáticas, tras los hallazgos de la Operación Nexus 2.0, que permitió desarticular una red dedicada a la clonación de páginas bancarias y al robo de fondos de cuentas personales.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que el principal consejo para los usuarios es poner atención de no ingresar a plataformas financieras desde enlaces patrocinados o los primeros resultados de los buscadores, ya que esa es una de las puertas más comunes utilizadas por los ciberdelincuentes.

Su llamado es una suerte de protocolo extra de seguridad y verificación frente a rutinas que, por conocidas que sean para la persona, no dejan de tener riesgo.

“El consejo es buscar directamente la dirección electrónica oficial de la entidad financiera y no darle clic a la primera opción que aparece en el buscador”, subrayó Soto.

Según el jerarca, el modo de operación consiste en la creación de páginas web falsas, idénticas a las oficiales, donde las víctimas ingresan su usuario y contraseñas.

Esa información es capturada de inmediato por los delincuentes, quienes acceden a las plataformas reales para mover el dinero hacia otras cuentas o coordinar retiros en efectivo desde cajeros automáticos.

La advertencia cobra especial relevancia si se toma en cuenta la magnitud del fenómeno. Solo en 2025, el OIJ recibió más de 10.000 denuncias por fraudes informáticos, con un perjuicio económico que ronda los ¢6.000 millones, de acuerdo con datos oficiales.

¿Quiénes son los detenidos?

Soto aclaró que los sospechosos detenidos este jueves no responden a un perfil único ni a un nivel socioeconómico específico.

En su mayoría, se trata de personas que “frenteaban” el dinero, es decir, que prestaban sus cuentas bancarias o acudían a cajeros automáticos para retirar los fondos sustraídos.

“Estamos hablando de personas de todos los perfiles y niveles económicos, que facilitaron este servicio a la estructura criminal a cambio de una remuneración económica”, detalló.

Además, se identificaron accesos ilícitos realizados desde direcciones IP asociadas a las computadoras de los sospechosos, utilizadas para transferir el dinero a otras cuentas.

No obstante, el OIJ dejó claro que la investigación no se detiene en estos eslabones.

“Indudablemente, iremos detrás de quienes confeccionaron las páginas falsas y no descartamos que alguno de ellos sea el coordinador de la estructura criminal”, afirmó el director interino.

La Operación Nexus 2.0 da seguimiento a un caso previo desarrollado en mayo de 2025, en conjunto con autoridades colombianas, bajo un esquema técnico similar.

En esta fase, el OIJ investiga 23 denuncias y un perjuicio cercano a los ¢35 millones, atribuible a este mismo método de estafa digital.

Las autoridades insistieron en que la prevención ciudadana sigue siendo la principal barrera contra este tipo de delitos, especialmente en un contexto de creciente sofisticación de las estafas en línea.