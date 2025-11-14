Sucesos

Caso Madre Patria: 11 imputados que tenían arresto domiciliario volverán a prisión preventiva

Fiscalía apeló resolución del Juzgado Penal de San José que envió a 11 sospechosos a su casa con tobillera

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Detenidos en allanamientos por Caso Madre Patria.
Detenidos en allanamientos por Caso Madre Patria. (OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Madre PatriaFiscalía
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.