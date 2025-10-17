Caso Ligia Faerron: Juez dicta prisión preventiva contra sospechoso por femicidio

La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos.

El Juzgado Penal de San Carlos dictó este viernes prisión preventiva para un hombre de apellidos González López, sospechoso de cometer un femicidio en perjuicio de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

La Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos había solicitado durante la audiencia un año de prisión preventiva; no obstante, el juez dictó seis meses en la cárcel, mientras avanza el proceso penal, según confirmó una fuente cercana al caso.

De acuerdo con la investigación, la última información sobre la víctima data del 26 de setiembre, día en cuando el imputado, al parecer, visitó su vivienda.

Se presume que González López acabó con la vida de Faerron y luego ocultó su cuerpo en una finca ubicada en Javillos de Florencia, donde fue encontrado el pasado miércoles durante un allanamiento dirigido por la Fiscalía.

Asimismo, dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares son investigadas por presunto favorecimiento real, ya que, aparentemente, ocultaron información relevante a las autoridades.

La audiencia de solicitud de medidas cautelares continúa en desarrollo con la intervención de la defensa del imputado. El caso corresponde al expediente 25-007889-0059-PE.

