Sucesos

Se entrega en Fiscalía la esposa del sospechoso de idear un plan para asesinar al director del OIJ. Juzgado ya dispuso su suerte

A su pareja ya le había dictado seis meses de prisión preventiva

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
26/02/2026/ allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú/ foto John Durán
Caso Herencia: imponen prisión preventiva a mujer de apellidos Guevara Arguedas. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJCaso Herencialavado de dineronarcotráficoMichael Soto
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.