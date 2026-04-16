Caso de Celso Gamboa en Estados Unidos: OIJ detalla cómo avanza el proceso judicial

A casi un mes de la extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez hacia los Estados Unidos, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, brindó detalles sobre el avance del proceso judicial en territorio estadounidense.

De acuerdo con el jerarca de la Policía Judicial en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, actualmente se está a la espera de una nueva audiencia ante un juez federal en Texas. Esta diligencia determinará si el caso se eleva a juicio o si existe la posibilidad de una negociación formal entre las partes.

“Nosotros tenemos reuniones constantes con los representantes de aquí en el país. Las últimas informaciones que hemos tenido es que todavía está pendiente una audiencia que tiene él, o ellos (Edwin López, alias Pecho de Rata). Tenemos mucha expectativa con eso, la información que se pueda generar”, indicó Soto.

¿Qué pasó con el celular de Celso Gamboa?

El celular de Celso Gamboa fue entregado por el OIJ a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Soto aclaró que aún no hay certeza sobre si las autoridades estadounidenses ya accedieron a la información del aparato o si dependerá de decisiones procesales en ese país.

“No lo tengo muy claro si ya se aperturó, si se va a aperturar hasta que el juez lo ordene en el proceso o en qué diligencias están. Realmente lo que ellos nos dicen es que todo está en la etapa inicial preparatoria y que en el momento oportuno nos reuniremos para ver qué información se extrae del aparato”, agregó el jefe policial.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Arribo a Estados Unidos y cambio de abogado en Texas

Los extraditados Celso Gamboa y alias Pecho de Rata llegaron a Texas, Estados Unidos, el pasado 20 de marzo minutos antes de las 5:00 p. m. hora Costa Rica.

Ese día, el King Air que los trasladó, matrícula N4982R, partió a las 8:53 a. m. de Costa Rica, y llegó a Aeropuerto Internacional de La Aurora de Guatemala a las 10:52 a. m. para continuar su recorrido hacia Estados Unidos. La escala en Guatemala se debió a la necesidad de recoger a otro extraditable en ese país.

Este hecho marcó la primera extradición de ciudadanos costarricenses bajo la Ley N.º 10730, la cual permite la entrega de nacionales vinculados a delitos de narcotráfico y terrorismo.

Celso Gamboa y Edwin López ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, tras su extradición. ( (Collin County/Página web)/Reproducción)

Luego, en territorio estadounidense, la defensa de Gamboa sufrió cambios: el tribunal ordenó el retiro de la defensora federal Sarah Jacobs —quien alegó conflicto de intereses por un caso de otro cliente— y designó al abogado Rafael de la Garza II, un exfiscal con amplia trayectoria en Texas y egresado de la Universidad del Sur de Texas.

Crecen las solicitudes de extradición

El director del OIJ advirtió que la cifra de personas detenidas con fines de extradición, que actualmente asciende a 18, seguirá incrementándose de forma constante.

“Esto va a ser constante. La lista ya probablemente en algún momento perdamos el número porque va a seguir creciendo”, afirmó.

Detalló que existen solicitudes en curso con distintos países, entre ellos Estados Unidos, Italia y Francia, siendo el primero el principal socio estratégico en este tipo de investigaciones.

“Estados Unidos va a pedir más. De momento no tenemos noticias de algún otro país que nos quiera pedir. Creo que siempre el socio estratégico en esto, en donde se van a generar más casos es con DEA, con Estados Unidos”, señaló.

El director del OIJ explicó que las autoridades trabajan de forma paralela en casos en distintas etapas: desde personas ya detenidas hasta expedientes en preparación y revisión conjunta con autoridades extranjeras.