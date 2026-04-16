Sucesos

Caso de Celso Gamboa en Estados Unidos: OIJ detalla cómo avanza el proceso judicial

Michael Soto, director del OIJ, detalla el estado del proceso contra Celso Gamboa en Estados Unidos

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Por Yucsiany Salazar
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa fue extraditado hacia Estados Unidos el viernes 20 de marzo. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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