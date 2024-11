Carrillo: el cantón guanacasteco más golpeado por la tormenta tropical Sara

Los cuatro distritos del cantón de Carrillo, en Guanacaste, han sufrido inundaciones. Según Diana Méndez Masis, alcaldesa de Carrillo, este es el cantón más impactado por las lluvias de los últimos días, las viviendas afectadas se cuentan por cientos.

“En algunos casos el agua llegó hasta las vigas coronas que sirven para soportar los techos”, relató la jerarca.

Desde el jueves 7 de noviembre, los vecinos de Carrillo enfrentan lluvias constantes que mantenían, hasta este sábado 16 de noviembre, a casi 900 personas en diez albergues, de ellas, el 40% se trata de menores de edad. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las lluvias de los últimos días mantienen a 3.057 personas en refugios como centros educativos, gimnasios y redondeles.

En otras palabras, el 30% de los damnificados a nivel nacional es de Carrillo. Ese cantón, según datos del ayuntamiento, tiene 60.000 habitantes.

“Este es un evento de gran magnitud, estamos en un estado crítico (...) Es un momento muy difícil el que estamos viviendo”, declaró Méndez, quien dice no recordar inundaciones tan graves desde octubre de 1999. Algunas estaciones meteorológicas en Guanacaste han registrado hasta 305 litros por metro cuadrado.

La emergencia en Carrillo ha tenido dos momentos. El primero se desarrolló desde el jueves 7 de noviembre, cuando las lluvias obligaron a abrir los primeros refugios; en esos sitios llegaron a estar 400 personas, aproximadamente.

El fin de semana anterior, según narró la alcaldesa, bajó la intensidad de la lluvia e incluso algunos albergues cerraron. Sin embargo, el jueves 14 de noviembre empeoró la situación por el aumento en las precipitaciones y el desbordamiento de varios ríos.

“Ese jueves, después de las diez de la noche, las lluvias fueron intensas y ya para la mañana del viernes teníamos desbordado el río Las Palmas, el paso regulado de varias vías y las comunidades de Bambú I, Bambú II y Bambú III totalmente inundadas”, comentó la alcaldesa.

Hasta ahora, la Municipalidad local no tiene una estimación de los daños provocados por las lluvias en puentes, caminos, viviendas, centros educativos y otra infraestructura pública, pues los esfuerzos se han concentrado en dar asistencia de “primer impacto” a los damnificados.

Por ejemplo, la madrugada de este sábado tuvieron que enviar rescatistas a evacuar a seis familias que permanecían en las comunidades de Corralillo y Birmania.

Aidé Vallejo, una de las encargadas del albergue de Palmira, en Carrillo, declaró que tienen 111 personas hospedadas en el salón comunal, uno de los pocos espacios vecinales que no fue cubierto por el agua. Una de las localidades más afectadas en Palmira es Paso Tempisque, de allí fue necesario sacar y refugiar, al menos, seis familias.

Vallejo dijo que han recibido ayuda de las autoridades, pero hacen falta productos de limpieza, aseo personal y pañales para adultos y niños.

Con respecto a la alimentación de los damnificados, la alcaldesa de Carrillo destacó la labor hecha por empresarios de zonas costeras de Guanacaste, pues entregaron, en los últimos días, 6.000 raciones de comida. Además, un hotel ubicado en Conchal decidió financiar la cena de este sábado y el almuerzo de este domingo en los diez albergues.

Entre las personas afectadas también se entregaron diarios donados por el Gobierno de El Salvador.

Problemas en Nicoya

Según la Municipalidad de Nicoya, en los últimos días atendieron 283 llamados de emergencia. De esa cifra, 110 estaban relacionados por inundaciones. (Cortesía de la Municipalidad de Nicoya)

En Nicoya, Guanacaste, según datos suministrados por el ayuntamiento, 120 personas están en cuatro albergues, distribuidos en un redondel y centros educativos. Del total de afectados, 38 son menores de edad.

Carlos Martínez, alcalde de Nicoya, declaró que hasta el sábado 16 de noviembre por la mañana no habían podido entrar a la comunidad de Río Montaña, pues no hay ingreso.

“Ahí no hemos podido llegar, ahí viven alrededor de 13 familias. Hasta hoy vamos a poder entrar con Bomberos para dejar suministros”, aseguró Martínez.

En ese cantón contabilizan 283 incidentes de emergencia, 110 de ellos corresponden a viviendas inundadas. También, en Buena Vista, un puente peatonal se desbordó por la crecida de un río y los vecinos quedaron incomunicados.

Sobre los daños en carreteras, Martínez indicó que aún no se han precisado los daños, pero señaló que la ruta 21, entre Nicoya y Santa Cruz, es la más afectada por derrumbes. No obstante, aún no tienen datos que permitan medir el impacto económico de las precipitaciones.

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo valoraciones de la cantidad de ganado perdido y la cantidad de cultivos afectados. Hay muchas hectáreas de arroz y frijoles perdidas”, concluyó el alcalde nicoyano.

Se intentó conversar con Jorge Alfaro, alcalde de Santa Cruz, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.

