Vecinos de Corredores se organizaron con una lancha y un chapulín para auxiliar a familias aisladas

En el distrito de Corredores, al sur de Puntarenas, un grupo de vecinos se organizó para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias provocadas por la influencia indirecta de la tormenta tropical Sara. Con el apoyo de una lancha donada y un chapulín equipado con una carreta, la agrupación ha logrado evacuar a los habitantes aislados y distribuir alimentos tanto para las personas como para sus animales.

Eliécer Castillo es integrante de este grupo solidario y, en conversación con La Nación, detalló que cuenta con el apoyo de los vecinos Luis Rojas, Danny Trejos, Fabiola Trejos, Juan Trejos y Fabio Trejos. En conjunto, brindan asistencia constante a las comunidades de Castaños, Central, Santa Rita y Estrella del Sur, donde algunas familias optaron por no evacuar para resguardar sus pertenencias y cuidar a sus animales.

La tormenta tropical Sara mantenía este sábado a cerca de 3.000 personas distribuidas en albergues, la mayoría en la región Chorotega. Pero el impacto indirecto de fenómeno atmosférico también afectó a la Región Brunca, al sureste del país, donde se reportan inundaciones, poblados incomunicados y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), informó de 476 personas evacuadas.

“Estamos incomunicados. Los camiones de emergencia no pueden entrar al pueblo, entonces con un chapulín y una carreta fuimos a montar a la gente que estaba aislada. Pasamos, les montamos las pertenencias y de ahí nos dirigimos hasta el kilómetro 42”, relató Castillo.

Debido al alto nivel de agua en los suelos, este grupo de vecinos en Corredores utiliza un chapulín con una carreta para llevar ayuda a las familias aisladas. (Foto: cortesía Eliécer Castillo) (Eliécer Castillo)

Desde ese punto de encuentro, los vecinos coordinan relevos mientras las autoridades de emergencia trasladan a las personas hacia los albergues habilitados. Entretanto, quienes permanecieron en sus viviendas para resguardar sus pertenencias y cuidar a los animales reciben asistencia constante gracias a las donaciones gestionadas por este grupo comunitario.

Castillo señaló que la base principal está ubicada en la casa de don Fabio Trejos, quien también ha ofrecido refugio a tres familias tras la inundación de sus viviendas. Desde este punto, los vecinos reciben víveres, gasolina, aceites hidráulicos y transferencias económicas para la compra de alimentos, que luego se distribuyen entre 66 viviendas.

Parte de estas casas se encuentran en el poblado de Castaños, al cual los vecinos lograron acceder y enviar ayuda gracias a una lancha donada por otros miembros de la comunidad. Con ella, organizan viajes para el rescate de personas y el envío de víveres.

Las lanchas y los botes donados han sido utilizados para rescates de personas, envío de alimentos y rescate de animales. (Foto: cortesía Eliécer Castillo)

La ayuda también es para los animales

Eliécer Castillo subrayó que la ayuda no solo se destina a las personas, sino también a los animales. La mayor parte de los recursos, según indicó, ha sido gestionada por Yorbeth Umaña Acuña, representante de la organización Zappa, dedicada a campañas de esterilización y fomento del bienestar animal en la zona sur.

En respuesta a la emergencia, centraron sus esfuerzos en la recolección de alimentos y asistencia para los animales afectados, incluyendo mascotas como perros y gatos, así como cabezas de ganado.

Este grupo organizado de vecinos en Corredores no dejó de lado a los animales. Gracias a donaciones y el apoyo de una fundación logran llevar alimento a mascotas y ganado afectados por la tormenta tropical Sara. (Fotos cortesía Eliécer Castillo). (Eliécer Castillo)

Este diario contactó a Umaña para conocer los detalles logísticos detrás de la ayuda brindada, pero informó de que en ese momento justamente se dirigía a entregar un cargamento de silo solicitado dos días antes.

“En este momento me voy a poner la capa, las botas y voy a salir un poco a la zona a guiar el carro para ver cómo están las aguas del otro lado”, señaló.

Castillo resaltó la relevancia de este trabajo en equipo con Umaña, destacando que algunos animales ya han muerto debido a la escasez de alimentos y las adversidades climáticas.

‘No hay trabajo’

Durante su relato, Eliécer Castillo explicó que el trabajo en la zona de Corredores es principalmente agrícola, y que este se ha visto afectado por las lluvias intermitentes que han azotado la región durante los últimos 15 días.

“Aquí es trabajo de palma, de ganado y agricultura. Al estar todo lleno, automáticamente no hay trabajo. No se pueden cortar las palmas, no se pueden ordeñar las vacas, los animales se están muriendo… Entonces es una problemática”, detalló.

El vecino señaló que esperan la llegada del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) mañana domingo para brindar asistencia a los animales. Por el momento, afirmó que se mantiene el ingreso de ayudas por medio de donaciones y traslados.