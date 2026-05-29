Caída de árbol causó cierre temporal de vía entre Buenos Aires y Pérez Zeledón

Las lluvias de este jueves causó la caída de un árbol sobre ruta 2, Interamericana Sur, entre Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Esto provocó un cierre temporal de la vía, según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las autoridades se desplazaron al sitio y lograron limpiar la vía, para así poder reabrir el paso.

La vía fue nuevamente reabierta, según la CNE. (CNE/Cortesía)

Esta misma tarde, en San Rafael de Alajuela, se registró la caída de un rayo que impactó el tendido eléctrico, lo que provocó la caída de varios postes y afectó seis vehículos que quedaron con personas atrapadas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que este viernes 29 de mayo las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la zona de convergencia intertropical, la cual permanecerá activa sobre las aguas del Pacífico al sur de Centroamérica. Esta situación favorecerá un aumento de la humedad y la inestabilidad sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se desarrollarán aguaceros y tormentas eléctricas dispersas en sectores del este del Valle Central, la cordillera central de la vertiente del Pacífico y la zona norte. También se presentarán lluvias aisladas en áreas montañosas del Caribe.