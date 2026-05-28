Rayo derriba postes eléctricos y deja al menos seis vehículos con ocupantes atrapados en Alajuela

Un rayo cayó en Alajuela en San Rafael de Alajuela.

Un rayo cayó en San Rafael de Alajuela sobre el tendido eléctrico la tarde de este jueves, lo que provocó la caída de varios postes y afectó seis vehículos que quedaron con personas atrapadas.

El reporte ingresó a las 2:54 p. m. y ocurrió 100 metros al este de la Iglesia católica de la localidad.

Rayo botó postes en San Rafael de Alajuela

Según la Cruz Roja, como consecuencia del impacto, cinco postes cayeron en la zona. Además, también quebró un árbol. Los vehículos afectados transitaban por la vía cuando cayeron los postes. A las 4:30 p.m. la vía permanecía cerrada dado que la zona es insegura.

Ocho personas fueron rescatadas de los vehículos. (Cruz Roja/Cortesía/La Nación)

Según Bomberos, la afectación aproximada es de 400 metros lineales. Los cuerpos de emergencia rescataron a seis personas adultas y dos menores de edad de los vehículos.

Todas las personas fueron valoradas, pero ninguna requirió traslado a un centro médico, según detalló Jorge Rovira, jefe de Atención Prehospitalaria de Cruz Roja.

Al menos, seis vehículos se vieron afectados. (Cruz Roja/Cruz Roja)