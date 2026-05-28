Sucesos

Rayo derriba postes eléctricos y deja al menos seis vehículos con ocupantes atrapados en Alajuela

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves

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Por Sebastián Sánchez
Un rayo cayó en Alajuela en San Rafael de Alajuela.
Un rayo cayó en Alajuela en San Rafael de Alajuela. (Cruz Roja/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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