Hombre murió tras ser alcanzado por rayo mientras pescaba en alta mar en Osa

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia en el cantón de Osa, Puntarenas, donde un hombre falleció tras ser impactado por un rayo mientras pescaba en alta mar (Imagen ilustrativa).

Un hombre falleció la tarde de este miércoles 4 de febrero luego de ser impactado por un rayo mientras se encontraba pescando en alta mar, informó este jueves la Cruz Roja Costarricense (CRC).

La emergencia fue reportada a las 6:44 p. m. en el sector de Sierpe–Rincón, cantón de Osa.

Según el reporte preliminar, el hombre viajaba en su bote cuando ocurrió el impacto.

Otros usuarios que se encontraban en la zona lograron sacarlo del mar y trasladarlo hasta un punto de encuentro con una unidad de la Cruz Roja.

La pesca en altamar, comúnmente llamada pesca de altura (offshore), es la actividad realizada en aguas oceánicas profundas, generalmente a más de 16-32 kilómetros de la costa, donde la profundidad supera los 30 metros .

Al abordaje, el personal de la CRC confirmó que el paciente no presentaba signos vitales. Para la atención de la emergencia se movilizó una unidad básica.

Las autoridades no brindaron, de momento, la identidad del fallecido ni detalles adicionales, mientras se coordinan los procedimientos correspondientes.