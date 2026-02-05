Sucesos

Hombre murió tras ser alcanzado por rayo mientras pescaba en alta mar en Osa

Hecho ocurrió en el sector de Sierpe–Rincón de Osa, víctima fue hallada sin signos vitales tras ser llevada al encuentro con una unidad de emergencia

Por Juan Fernando Lara Salas
Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia en el cantón de Osa, Puntarenas, donde un hombre falleció tras ser impactado por un rayo mientras pescaba en alta mar (Imagen ilustrativa). (Cortesía/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

