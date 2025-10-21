Asiático vinculado con explotación sexual de menores enfrenta causas por amenazas y receptación

OIJ desarticuló organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual liderada por dos personas de origen asiático.

Un hombre de nacionalidad china, identificado con el apellido Cen y de 51 años, detenido el lunes durante una serie de allanamientos para desarticular una organización dedicada a la trata de personas —principalmente menores de edad con fines de explotación sexual—, figura como acusado en tres causas penales.

Así lo confirmó el Ministerio Público, luego de que la Fiscalía de Santa Cruz, en Guanacaste, comunicara que Cen, uno de los presuntos cabecillas de la organización, cuenta con una acusación ante el Juzgado Penal de Santa Cruz por el presunto delito de amenazas agravadas, que se tramita en el expediente 16-000001-0412-PE.

Además, tiene una causa penal abierta por receptación, adquisición y negociación ilegal de ganado, productos y subproductos, también en el mismo juzgado. Este caso se encuentra en el expediente 14-000700-0800-PE.

LEA MÁS: OIJ desarticula red criminal que explotaba a menores de edad con fines sexuales

El hombre también tiene un expediente abierto por el delito de lesiones culposas, en el cual figura como acusado; este se lleva en el expediente 21-000687-0412-PE.

De acuerdo con Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tanto Cen como otro hombre, de apellido Sun y de 49 años, quien se entregó este martes a las autoridades, subcontrataban a mujeres para que captaran menores de edad mediante redes sociales como Instagram y TikTok, ofreciéndoles incentivos de tipo sexual.

Se estima que el grupo recibía entre ¢250.000 y ¢500.000 por cada víctima, la mayoría en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

Zúñiga destacó que los cabecillas tenían un perfil empresarial consolidado en el país, con negocios que incluyen una conocida cadena de supermercados en Guanacaste, locales comerciales, venta de loterías y restaurantes de comida asiática.

De acuerdo con las pesquisas de la Policía Judicial, la organización mantenía una estructura definida, con personas encargadas del reclutamiento, traslado de víctimas y producción del material ilícito. Una menor de 13 años y otra de 15 figuran entre quienes, en apariencia, se dedicaban a reclutar a las víctimas.

Durante los allanamientos se detuvieron 19 personas, entre ellas las dos menores de edad. Hasta el momento, se han identificado diez víctimas de explotación sexual, ocho de ellas menores de edad. Sin embargo, las autoridades no descartan que existan más personas afectadas.