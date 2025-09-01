Buscan a adulto mayor con Alzheimer desaparecido en Cuajiniquil de Guanacaste

Detalle del Parque Nacional Santa Rosa por donde se presume pudo extraviarse adulto mayor de 74 años quien padece Alzheimer (imagen ilustrativa). Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense realiza un operativo de búsqueda para localizar a un hombre de 74 años que desapareció este domingo en Cuajiniquil de Guanacaste, en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa y los cerros de Santa Elena.

El adulto mayor padece de Alzheimer y además requiere de medicación constante, lo que hace urgente su localización.

Según la información brindada, salió de su casa cerca de la 1 p. m. de este domingo, y al no regresar, sus familiares reportaron la desaparición alrededor de las 6 p. m.

Desde ese momento, equipos de rescate de la institución han trabajado en la zona, aunque hasta ahora no se registran resultados positivos.

La Cruz Roja retomó este lunes las labores de rastreo para dar con su paradero y pide la colaboración pública general para localizarlo.